記者涉共諜案遭檢方求刑 蔡明彥：平均刑度已提高

中天記者林宸佑涉收受境外勢力資金製播特定議題影片，遭檢方求刑12年。國安局長蔡明彥今天表示，目前國安、檢察與軍中保防等機關已建立全政府聯防體系，積極查察共諜案，目前共諜案的平均刑度已經高達6年2個月。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分；蔡明彥上午進入會議室前，接受媒體聯訪。

針對中天記者林宸佑涉收受境外勢力資金製播特定議題影片，又行賄遭檢方求刑12年，蔡明彥表示，尊重偵辦過程與結果，不適合公開評論個案，事實上大家在媒體所看的偵辦的共諜案，幾乎都是國安情報機關在一開始有相關情資之後，進行蒐證有具體的證據，再移送到檢調機關進行偵辦與查察。

蔡明彥表示，過去5年由國安情報機關送到檢察機關的國安案件，遭到起訴的比例高達九成六，由檢察機關送到法院的定罪率也高達八成五，所以過去幾年國安情報機關、檢察機關還有軍中保防機關及調查單位，已經建立起全政府的聯防體系，針對共諜案積極的查察。

蔡明彥說明，共諜案的刑度在2020年的時候，平均只有1年，但到2025年的時候，共諜案的平均刑度已經高達6年2個月，所以國安局會積極地將共諜案的樣態，透過各種國安講習提供相關資訊給檢方和院方參考。

賴總統出訪史瓦帝尼行程一度因周邊國家取消飛航許可暫緩，國安局在賴總統暫緩出訪前，公布蔡明彥前往史國踩點的訊息，也成為各界議論的焦點。

蔡明彥表示，國安局長到總統出訪的國家踩點，這是例行工作，國安團隊也有完整規劃，他到前線做相關踩點，史瓦帝尼國王與副總理也公開接見，並在史國官網釋放訊息，當地媒體以頭版報導他的到訪，主要的目的是希望透過他個人的到訪，讓史國利用此機會展示對賴總統到訪的歡迎，以及凸顯兩國友好的親善關係。

蔡明彥表示，他的身分一方面是國家情報首長，在情報工作當然要非常低調地在檯面下推動相關合作，但是他還有另外一個身份是特勤中心指揮官，在特勤業務是站到第一線進行維安整備，就像是歷屆總統大選維安整備規劃，都會有成軍典禮和裝備展示，主要的目的就是讓各界了解整備維安成果。

蔡明彥表示，所以他這次到史瓦帝尼，也是透過這樣的方式，嚇阻當地約1000多位中國僑民可能的滋擾活動，台灣也與史國合作，打擊中國在當地的詐騙集團，逮捕200多位中國籍嫌犯，主要目的是希望達到警示效果，讓賴總統這次出訪非常順利，賴總統昨天也對國安團隊表現也高度肯定。