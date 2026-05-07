吳志中受邀赴歐洲議會委員會演說 談台灣安全議題

外交部政務次長吳志中受邀在歐洲議會安全暨防衛委員會演說，他在臉書發文稱「今天是台灣的大日子」，14個歐洲國家議員簽署聯合聲明支持台灣，證明台灣議題越來越受重視，感謝歐盟對台灣的支持。

駐歐盟代表謝志偉也在臉書表示，吳志中成了台灣首位在歐洲議會應邀出席其一重要委員會例會演講的政府官員，他陪同坐在台上，深感與有榮焉。

謝志偉表示，吳志中應德國籍的歐洲議會安全暨防衛委員會主席Marie-Agnes Strack-Zimmermann之邀出席例會，並就「台灣安全議題」發表10分鐘的演講，之後且與現場議員及部分官員進行討論熱烈的問答，時間總長1小時；吳志中從地緣政治角度分析面對中國在台海威脅台灣、在國際孤立台灣的挑戰及機會，以及與歐盟所可對接的各項合作面向；吳志中強調，自由民主的台灣就不可能是專制極權中國的一部分。

外交部透過新聞稿指出，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）6日在歐洲議會舉辦「春季聚會」，邀請吳志中以貴賓身分出席及致詞，並於會後發布與會成員共同通過的聯合聲明，重申深化歐洲與台灣的跨議會合作，支持台灣有意義參與國際組織，以及肯定台灣作為印太戰略樞紐不可或缺的角色。

外交部表示，該聲明並就近日中國阻擾我國元首訪問史瓦帝尼一事，發聲支持我國高層拓展國際參與，並自由訪問邦交國，不支持任何以操弄飛越權等方式阻撓我國高層出訪的行徑。外交部對此表達誠摯感謝。

該聯合聲明也指出，維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係的重要性，肯定台灣在高階半導體、人工智慧與無人機相關產業的優勢科技實力，尤其當歐洲致力強化自身韌性時，台灣將是歐洲建立可信賴非紅供應鏈的關鍵夥伴；同時強調，聯合國大會第2758號決議從未涉及台灣，歐洲議會2024年通過的決議案已表達相同立場。而台灣有意義參與國際組織、會議與機制，包括即將舉行的世界衛生大會（WHA），對國際社會將有顯著貢獻。

外交部比紹，本次聚會共有來自英、法、德、比利時、義大利、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭、克羅埃西亞、羅馬尼亞、科索沃等14國及歐洲議會共25位福爾摩沙俱樂部共同主席與成員參加；福爾摩沙俱樂部自2019年成立以來，已多次發表聲明與發起聯名函，支持台灣國際參與，以及對中國軍事威脅台灣表達關切，去年10月首次在台北舉行年會，串聯歐洲政界友台力量，充分展現福爾摩沙俱樂部成員的挺台決心。

外交部政務次長吳志中受邀在歐洲議會安全暨防衛委員會演說。取自吳志中臉書

外交部指出，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）6日在歐洲議會舉辦「春季聚會」，邀請吳志中以貴賓身分出席及致詞，並於會後發布與會成員共同通過的聯合聲明。圖／外交部提供