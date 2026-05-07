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立委保衛戰再敗！李貞秀告民眾黨想保住黨籍 聲請假處分被法院駁回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院聲請定暫時狀態假處分，替自身爭取權益，台北地方法院上月17日收案，經調查審理後裁定駁回，可抗告。

台北地院認為李貞秀聲明請求均無所准許，且李女的立委資格無從藉由定暫時狀態處分回復，因此沒有保全的必要，認定李女請求無理由，裁定駁回。

李貞秀因在直播爆料新竹市長高虹安收700萬元等事，民眾黨中評會上月13日決議開除黨籍，她也喪失不分區立委身分，原先公開表示不會提任何訴訟，尊重黨的處分，但她事後上政論節目砲轟，與民眾黨主席黃國昌隔空互批。

李貞秀也開直播拿出相關收據證明等，表示黃國昌多日汙衊、妖魔化她，非要她走人不可，就是因為民眾黨給不出一個開除黨籍的正當理由，她認為民眾黨處分程序有問題，且開除理由不正當，她已經向法院提告，「是我的搶不走，不是我的留不住」。

台北地院4月20日收到李貞秀提的「定暫時狀態處分」案，也隨即分案處理，而保全案件為不公開，法院調查審理後日前裁定駁回聲請。

另外，李貞秀也以中選會、立法院為被告，向台北高等行政法院請求確認公告無效、撤銷公告，並聲請停止執行，北高行昨也裁定駁回李女聲請。

李貞秀 高虹安 民眾黨 立委

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