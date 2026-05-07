王世堅再嗆周玉蔻：民進黨不是妳的私人評論場

民進黨立委王世堅和名嘴周玉蔻，因為評論台北市長蔣萬安議題隔空交火。王世堅今天再透過臉書表示，「周女士又來了」，她可以批評王世堅，這是言論自由，也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是將個人好惡透過媒體聲量，綁架公共討論，用個人情緒介入政黨的紀律事務，這已經逾越媒體人的分寸。

民進黨立委王世堅日前到政治大學演講，讚賞台北市長蔣萬安心胸寬大，引發名嘴周玉蔻不滿，嗆應開除黨籍。王世堅昨天回擊，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不然做不了事情，像這種人看到針孔，沒看到山洞，那就等著被火車撞吧；周玉蔻也再批，真正讓人心寒的是自己人集體沉默，這是赤裸裸的年齡羞辱與惡意詛咒。

王世堅今天再指出，若只擷取一分鐘片段，就把整場演講定性為「叛黨」，若只抓住一句場合性寒暄，就把一位民選立委推上政治審判台，這不是監督，這是斷章取義，不是評論，這是政治獵巫。

王世堅說，問題是任何一個民主政黨，不是靠名嘴點名開除同志來維持純潔，一個成熟媒體人，也不應該把個人好惡包裝成黨紀審判。他當然可以被批評，他的發言可以被檢驗、政治風格也可以被討論，但批評必須建立在完整事實、完整脈絡與公共利益之上，而不是誰聲量大、誰喊得兇、誰掌握麥克風，誰就有資格決定一個民選立委的政治生死。

王世堅表示，民進黨一向對黨內不同風格、不同語言、不同政治表達都能包容，這才是進步政黨，而不是情緒同溫層。請周女士明白，民進黨不是她的私人評論場，黨紀不是她的直播道具，王世堅也不是她用來製造流量與進行忠誠測驗的靶子。