快訊

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

內委會「周典論條款」綠砲轟 廖先翔急踩煞車：政院送版本再審

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院內政委員會今排審總統副總統選罷法第87條，原預計要送出委員會。不過，民進黨團臨時提變更議程，要求不予審議。記者張曼蘋／攝影
立院內政委員會今排審總統副總統選罷法第87條，原預計要送出委員會。不過，民進黨團臨時提變更議程，要求不予審議。記者張曼蘋／攝影

對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，27日將更一審宣判，國民黨為向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法解套，立院內政委員會今排審總統副總統選罷法第87條，原預計要送出委員會。不過，民進黨團臨時提變更議程，要求不審議，經過休息並朝野溝通後，確定本日不處理，待行政院提出院版另定期審查。

周典論2023年涉以500萬元，助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審判刑4年，二審改判3年2個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院4月22日開庭審理，全案5月27日宣判。

國民黨立委林思銘與要參選屏東縣長的立委蘇清泉去年共同提案修總統副總統選罷法第87條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增被連署人未登記為候選人，刑罰選項增拘役或罰金，要為周典論解套。

內政委員會今排審總統副總統選舉罷免法第87條，民進黨內政委員會召委李柏毅提程序發言，表示總預算好不容易付委審查，上周他擔任召委時，也排定海委會預算報告跟審查，遺憾今天已經星期四，目前還沒看到警政署、消防署、原民會、警消員職的預算，都還擺在這不審。

李柏毅表示，他更看到媒體報導，5月27日為了周典論幫國民黨買連署書將宣判，所以國民黨中央下令修法，今天一定要出委員會，召委廖先翔昨受訪也說大家來討論，有意見保留出委員會，「很遺憾、這實在不合理。」

民進黨立委黃捷也說，這完全是違背民主制度、公然挑戰台灣民主法治的修法方向，國民黨知道這是完全不合理的提案，知道會被罵滿頭包，不要為個人選舉，公然支持賄選、買票，「這樣的條例真的挺得下去？」

廖先翔則說，現在各單位都有敲定審查日期，包括行政院也有來討論，只要有來討論，就會尊重各單位希望排的日期，盡快安排。

李柏毅隨後提出變更議程，要求該案不審議，經廖先翔宣布休息討論，約20多分鐘後，廖先翔表示，林思銘所提的正副總統選舉罷免法87條修正案，本日不處理，待行政院提出院版另定期審查，今日也不詢答。

周典論 鴻海 選罷法

延伸閱讀

在野軍購定8千億 綠不妥協協商再破局

謝國樑B型流感2周未癒住院掀波 藍議員聲明：反對因個人健康全面延會

立院若棄守制衡 國無寧日

賴總統：國防預算不要打折 國安沒有妥協空間

相關新聞

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

立法院今天審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。會議尚未開始前，立委羅智強先要求公視董事長胡元輝離場，認為立法院已經刪除公視董事會延任條款，他已是公視前董事長。胡元輝離場並表示「尊

王世堅再嗆周玉蔻：民進黨不是妳的私人評論場

民進黨立委王世堅和名嘴周玉蔻，因為評論台北市長蔣萬安議題隔空交火。王世堅今天再透過臉書表示，「周女士又來了」，她可以批評王世堅，這是言論自由，也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是將個人好惡透過媒體聲

鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

台北市「老鼠之亂」持續延燒成政治攻防，並引爆藍綠交鋒。民進黨猛批北市「鼠患」嚴重；國民黨議員也反擊蔣萬安競爭對手才是「鼠輩」。媒體今問蔣，有藍營議員稱您對手是鼠輩，有何看法？蔣萬安聽到問題先露出一個尷

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇，近日在網路社群被影射與創黨主席柯文哲、主席黃國昌有不正當的男女關係。林子宇昨晚在臉書發文表示，對兩位主席及其家人感到抱歉，這已經影響到身邊的人，對這種不入流行徑已委

嗆替賴總統兌現三班護比入法政見 藍白今討論明表決三讀

立法院長韓國瑜昨針對「醫療法」修正草案召集黨團協商，最終因各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識，最終韓國瑜宣布，擇日再處理。據了解，民眾黨團將於今日

吳志中受邀赴歐洲議會委員會演說 談台灣安全議題

外交部政務次長吳志中受邀在歐洲議會安全暨防衛委員會演說，他在臉書發文稱「今天是台灣的大日子」，14個歐洲國家議員簽署聯合聲明支持台灣，證明台灣議題越來越受重視，感謝歐盟對台灣的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。