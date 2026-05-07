內委會「周典論條款」綠砲轟 廖先翔急踩煞車：政院送版本再審

對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，27日將更一審宣判，國民黨為向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法解套，立院內政委員會今排審總統副總統選罷法第87條，原預計要送出委員會。不過，民進黨團臨時提變更議程，要求不審議，經過休息並朝野溝通後，確定本日不處理，待行政院提出院版另定期審查。

周典論2023年涉以500萬元，助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審判刑4年，二審改判3年2個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院4月22日開庭審理，全案5月27日宣判。

國民黨立委林思銘與要參選屏東縣長的立委蘇清泉去年共同提案修總統副總統選罷法第87條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增被連署人未登記為候選人，刑罰選項增拘役或罰金，要為周典論解套。

內政委員會今排審總統副總統選舉罷免法第87條，民進黨內政委員會召委李柏毅提程序發言，表示總預算好不容易付委審查，上周他擔任召委時，也排定海委會預算報告跟審查，遺憾今天已經星期四，目前還沒看到警政署、消防署、原民會、警消員職的預算，都還擺在這不審。

李柏毅表示，他更看到媒體報導，5月27日為了周典論幫國民黨買連署書將宣判，所以國民黨中央下令修法，今天一定要出委員會，召委廖先翔昨受訪也說大家來討論，有意見保留出委員會，「很遺憾、這實在不合理。」

民進黨立委黃捷也說，這完全是違背民主制度、公然挑戰台灣民主法治的修法方向，國民黨知道這是完全不合理的提案，知道會被罵滿頭包，不要為個人選舉，公然支持賄選、買票，「這樣的條例真的挺得下去？」

廖先翔則說，現在各單位都有敲定審查日期，包括行政院也有來討論，只要有來討論，就會尊重各單位希望排的日期，盡快安排。

李柏毅隨後提出變更議程，要求該案不審議，經廖先翔宣布休息討論，約20多分鐘後，廖先翔表示，林思銘所提的正副總統選舉罷免法87條修正案，本日不處理，待行政院提出院版另定期審查，今日也不詢答。