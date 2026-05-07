鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會，蔣萬安也持續被問及鼠害議題，蔣萬安重申，台北市整體的環境，市府都會全力以赴來進行相關維護、清潔，對於中央說沒有「鼠跡的監測模型」，市府是否會先有動作？環保局近期就會邀集專家學者討論。

還有媒體問蔣，港媒報導台北鼠患，會不會擔心傷害台北市形象？蔣萬安重申，中央衛福部也好、疾管署也好，都多次出來強調，台北市的疫情並沒有升溫的趨勢，而且漢他病毒案例跟往年同期都是一模一樣，並沒有比較高。

蔣說，所以這個部分，市府對於整體的環境，北市府團隊就是全力以赴來進行各處的清潔，市府也會透過各種宣傳的管道，對於家戶、居民有相關的需要都可以幫助。