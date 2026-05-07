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鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會。記者蘇健忠／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會。記者蘇健忠／攝影

台北市「老鼠之亂」持續延燒成政治攻防，並引爆藍綠交鋒。民進黨猛批北市「鼠患」嚴重；國民黨議員也反擊蔣萬安競爭對手才是「鼠輩」。媒體今問蔣，有藍營議員稱您對手是鼠輩，有何看法？蔣萬安聽到問題先露出一個尷尬的笑，回應說，「不管老鼠多、老鼠少，我們就是全力來防治應該要做的事情。」

蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會，蔣萬安也持續被問及鼠害議題，蔣萬安重申，台北市整體的環境，市府都會全力以赴來進行相關維護、清潔，對於中央說沒有「鼠跡的監測模型」，市府是否會先有動作？環保局近期就會邀集專家學者討論。

還有媒體問蔣，港媒報導台北鼠患，會不會擔心傷害台北市形象？蔣萬安重申，中央衛福部也好、疾管署也好，都多次出來強調，台北市的疫情並沒有升溫的趨勢，而且漢他病毒案例跟往年同期都是一模一樣，並沒有比較高。

蔣說，所以這個部分，市府對於整體的環境，北市府團隊就是全力以赴來進行各處的清潔，市府也會透過各種宣傳的管道，對於家戶、居民有相關的需要都可以幫助。

蔣萬安 藍營 老鼠

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