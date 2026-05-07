美啟動301調查 龔明鑫：對台美談判結果影響有限

台美今年初簽署投資合作備忘錄及對等貿易協定，美方3月啟動新一波301調查，對象包括台灣。經濟部長龔明鑫今天在華府表示，台美雙方都希望談判達成的結果可以維持；他認為，301調查對既有談定結果的影響有限。

龔明鑫和國發會主委葉俊顯率台灣代表團赴美參加2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit），今天下午舉行台美供應鏈合作前景記者會。

外媒問及，美方啟動301調查，是否會影響台灣企業擴大對美投資意願，龔明鑫回應表示，美方啟動的調查一項是針對強迫勞動，另一項是產能過剩。目前台灣基本上沒有產能過剩問題，而是產能不足以滿足訂單需求。

至於強迫勞動，他指出，台灣正建立機制，當其他國家有所謂強迫勞動情況，「我們會禁止他們一些進口」。

龔明鑫表示，台美雙方都希望談判達成的結果可以維持。他認為，301調查對既有談定結果，「影響是有限的」。

美國貿易代表署（USTR）3月宣布對多個貿易夥伴啟動新一波301條款調查，並於近期陸續舉辦公聽會。

美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡的美國權益時，美國政府可加徵關稅。