快訊

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

兩公約第4次國家報告國際審查啟動 法務部：深化人權法治實踐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
兩公約第4次國家報告海報。圖 /法務部提供
兩公約第4次國家報告海報。圖 /法務部提供

兩公約第四次國家報告國際審查會議將於5月11日至15日正式展開，法務部今指出，作為兩公約施行法的主管機關與審查會議籌辦單位，會將這場國際審查盛會視為政府與民間團體深化對話、共同精進人權治理的重要平台。

法務部表示，為確保審查程序專業與嚴謹，法務部於籌備期間多次召開「兩公約第四次國家報告國際審查指導小組會議」，邀集國內人權專家共同商擬審查流程。

同時，為擴大民間參與，法務部嚴格遵循「國內外民間團體就兩公約第四次國家報告提交平行報告及平行回復注意事項」辦理，由秘書處協助代收並轉寄民間團體所提交的平行報告及問題清單給國際審查委員。

法務部說，這套公開透明的遞送機制，確保國際專家能同時聽取政府與民間的多元觀點，建立實質且深度的對話基礎。

法務部表示，本次審查會議邀請12位世界級人權專家齊聚台灣，由國際人權專家Manfred Nowak與Heisoo Shin分別擔任兩公約委員會主席；這群專家將與我國政府代表及民間組織針對包含數位轉型、環境權、移工及族群平權等多元且新興人權議題展開實質交流。

法務部還表示，為讓全民共同見證台灣人權與國際接軌的精進過程，審查會議期間將提供全程線上直播與同步翻譯，法務部將持續扮演行政幕僚與對話橋樑的角色，健全國家人權保障體系，讓台灣的民主與公義能與世界同步。

法務部 人權

延伸閱讀

台南高分檢區域聯防打詐會議 檢方將聚焦導入AI應用工具追查金流

519白恐記憶日 人權館辦講座促進對話省思

接見比利時議員團 江啟臣：兩國共享民主與人權價值

元大金全面強化供應鏈人權風險管理 攜手夥伴打造永續責任體系

相關新聞

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

立法院今天審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。會議尚未開始前，立委羅智強先要求公視董事長胡元輝離場，認為立法院已經刪除公視董事會延任條款，他已是公視前董事長。胡元輝離場並表示「尊

王世堅再嗆周玉蔻：民進黨不是妳的私人評論場

民進黨立委王世堅和名嘴周玉蔻，因為評論台北市長蔣萬安議題隔空交火。王世堅今天再透過臉書表示，「周女士又來了」，她可以批評王世堅，這是言論自由，也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是將個人好惡透過媒體聲

鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

台北市「老鼠之亂」持續延燒成政治攻防，並引爆藍綠交鋒。民進黨猛批北市「鼠患」嚴重；國民黨議員也反擊蔣萬安競爭對手才是「鼠輩」。媒體今問蔣，有藍營議員稱您對手是鼠輩，有何看法？蔣萬安聽到問題先露出一個尷

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇，近日在網路社群被影射與創黨主席柯文哲、主席黃國昌有不正當的男女關係。林子宇昨晚在臉書發文表示，對兩位主席及其家人感到抱歉，這已經影響到身邊的人，對這種不入流行徑已委

嗆替賴總統兌現三班護比入法政見 藍白今討論明表決三讀

立法院長韓國瑜昨針對「醫療法」修正草案召集黨團協商，最終因各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識，最終韓國瑜宣布，擇日再處理。據了解，民眾黨團將於今日

吳志中受邀赴歐洲議會委員會演說 談台灣安全議題

外交部政務次長吳志中受邀在歐洲議會安全暨防衛委員會演說，他在臉書發文稱「今天是台灣的大日子」，14個歐洲國家議員簽署聯合聲明支持台灣，證明台灣議題越來越受重視，感謝歐盟對台灣的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。