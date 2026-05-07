兩公約第4次國家報告國際審查啟動 法務部：深化人權法治實踐

兩公約第四次國家報告國際審查會議將於5月11日至15日正式展開，法務部今指出，作為兩公約施行法的主管機關與審查會議籌辦單位，會將這場國際審查盛會視為政府與民間團體深化對話、共同精進人權治理的重要平台。

法務部表示，為確保審查程序專業與嚴謹，法務部於籌備期間多次召開「兩公約第四次國家報告國際審查指導小組會議」，邀集國內人權專家共同商擬審查流程。

同時，為擴大民間參與，法務部嚴格遵循「國內外民間團體就兩公約第四次國家報告提交平行報告及平行回復注意事項」辦理，由秘書處協助代收並轉寄民間團體所提交的平行報告及問題清單給國際審查委員。

法務部說，這套公開透明的遞送機制，確保國際專家能同時聽取政府與民間的多元觀點，建立實質且深度的對話基礎。

法務部表示，本次審查會議邀請12位世界級人權專家齊聚台灣，由國際人權專家Manfred Nowak與Heisoo Shin分別擔任兩公約委員會主席；這群專家將與我國政府代表及民間組織針對包含數位轉型、環境權、移工及族群平權等多元且新興人權議題展開實質交流。

法務部還表示，為讓全民共同見證台灣人權與國際接軌的精進過程，審查會議期間將提供全程線上直播與同步翻譯，法務部將持續扮演行政幕僚與對話橋樑的角色，健全國家人權保障體系，讓台灣的民主與公義能與世界同步。