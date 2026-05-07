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「川習會」將登場 蔡明彥：美中「脆弱的穩定」諸多爭議短期難解決

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥（左）。圖／聯合報資料照
國安局長蔡明彥（左）。圖／聯合報資料照

美國總統川普將在下周訪問中國大陸，國安局長蔡明彥今天表示，美中有很多爭議難在短期內根本解決，所以國安局研判美中整體呈現「脆弱的穩定」。他指出，美國國務卿盧比歐已經強調，不應該出現任何破壞台海或是印太安全的行為，這已展現美方對台海議題的基本立場。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會報告並且備詢，針對下周將登場的「川習會」，蔡明彥指出，就美中整體關係來看，雙方的爭議錯綜複雜，所以美中希望透過領導人的接觸互動來管理這些爭議，避免衝突擴大跟升高，另外也透過領導人的互動跟接觸，形塑一個比較穩定友好的狀況。

蔡明彥進一步指出，雙方有很多爭議議題，很難在短期之內根本解決，所以國安局判斷，美中的整體態勢應該比較呈現一種「脆弱的穩定」的局面。

他分析，針對美中的爭議議題，美方比較關注如何解決貿易失衡的問題，所以有可能會希望中方多採購美國的一些農產品、波音客機，另外像是芬太尼、稀土管制的議題也是美方的主要關切，尤其美方也有可能在不同的場合帶到香港的人權以及美國公民遭到羈押的問題。中共則比較關注如何延續目前的關稅戰停火，另外針對高科技的管制也希望美國能放鬆。

蔡明彥強調，雙方在這些議題的立場並不一致，尤其在地緣政治跟區域安全的議題，雙方各有關切，所以「川習會」主要的重點還是在管理，而不是從根本解決問題。

對於台灣的問題，蔡明彥估計，中共可能會在會談當中做一些操作，不過美國透過公開跟私下的管道，都不斷的重申對台政策沒有改變。特別美國國務卿盧比歐在昨天的記者會中特別強調，不應該出現任何破壞台海或是印太區安全的行為，這展現美方對於台海議題的一個基本立場。

蔡明彥說，對於整個「川習會」後續的發展，國安情報機關會持續的來做整體的研蒐、支援政府的決策。

川習會 蔡明彥 台海

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