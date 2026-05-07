嗆替賴總統兌現三班護比入法政見 藍白今討論明表決三讀

立法院長韓國瑜昨針對「醫療法」修正草案召集黨團協商，最終因各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識，最終韓國瑜宣布，擇日再處理。據了解，民眾黨團將於今日討論擇日協商或明日表決處理，國民黨內部也傾向明日院會直接表決通過。

民眾黨團提案修正「醫療法」第12條、第102條及第102條之一條文，包括增設中央諮詢委員會、將三班護病比入「醫療法」，以及違反法規之醫院判處罰緩；衛福部則主張將「三班護病比」加入「醫療機構設置標準」辦法，不額外增設諮詢會及加重懲處。因兩者法規層級不同，強制力也不同，因此朝野黨團無法達成共識。

據了解，民眾黨團今將再討論是否在明日院會直接表決處理，藍營內部也傾向明日院會表決通過，直接將三班護病比入醫療法。今日下午藍白兩黨會再討論，預計傍晚會討論出結果。

針對三班護病比入法，民眾黨立委邱慧洳就曾多次批評，賴清德總統選前承諾上任兩年內完成「三班護病比」的立法與配套，如今眼看兩年時間快到，在野黨是在幫賴總統完成他的政見。國民黨人士也批評，賴總統不做的，讓在野黨幫他完成。