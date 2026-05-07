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遭批高調踩點致總統訪史生波 蔡明彥：我兼特勤指揮官 要展現維安成果

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統出訪史瓦帝尼一度因周邊國家取消飛航許可而延期，國安局長蔡明彥高調公布前往當地踩點的訊息也成為眾矢之的。蔡明彥強調，他身兼特勤中心指揮官，踩點是國安局的例行工作之一，當地媒體還以頭版報導他的到訪，嚇阻中共僑民可能的滋擾行為。圖／國安局提供
賴清德總統出訪史瓦帝尼一度因周邊國家取消飛航許可而延期，國安局長蔡明彥高調公布前往當地踩點的訊息也成為眾矢之的。蔡明彥強調，他身兼特勤中心指揮官，踩點是國安局的例行工作之一，當地媒體還以頭版報導他的到訪，嚇阻中共僑民可能的滋擾行為。圖／國安局提供

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼一度因周邊國家取消飛航許可而延期，國安局蔡明彥高調公布前往當地踩點的訊息也成為眾矢之的。蔡明彥今天強調，他身兼特勤中心指揮官，踩點是國安局的例行工作之一，當地媒體還以頭版報導他的到訪，嚇阻中共僑民可能的滋擾行為。

賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程一波三折，一度因周邊三國取消飛航許可而延期，國安局長蔡明彥在訪團出發前抵達史國視導維安準備，並公布拜會史王及官員的行程，引發外界質疑太過高調。蔡明彥對此表示，國安局長先去總統出訪國家踩點是例行工作，也是國安團隊相當完整的規劃。

他強調，他此行到史瓦帝尼前線踩點，史國政府包括國王跟副總理都公開接見，同時也在官方網站釋出訊息，當地媒體更是用頭版報導他的到訪，主要目的是希望讓史國利用這樣的機會，展現歡迎總統到訪，同時也凸顯兩國的友好親善的關係。

蔡明彥說，他的身分一方面是情報首長，情報工作當然要低調在檯面下推動相關合作。但他的另一個身分也是特勤中心指揮官，在特勤業務上是站到第一線進行維安整備，他舉例，國安局對於歷屆總統選舉的維安整備規劃，都會舉辦成軍典禮和裝備展示，也是讓各界了解國安局展現的維安成果。

蔡明彥並且指出，中共在史瓦帝尼當地有1000多位僑民，我方為了嚇阻他們可能有的驚擾活動，特意釋放新聞訊息，同時也和史國合作打擊中國大陸在當地的詐騙集團，逮捕200多位中共相關國籍的嫌犯，主要目的就是希望達到警示效果，讓總統出訪順利。

蔡明彥強調，賴總統日前也高度肯定國安團隊，他也與有榮焉。

蔡明彥 國安局 史瓦帝尼

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