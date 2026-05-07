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直球回外甥遭解職 劉世芳：國人赴陸要慎思

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
劉世芳今上午赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時表示，跟陸委會昨天晚上發布的方向跟立場是完全一致的。記者張曼蘋／攝影
劉世芳今上午赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時表示，跟陸委會昨天晚上發布的方向跟立場是完全一致的。記者張曼蘋／攝影

內政部劉世芳外甥顏文群先前被披露在大陸的台企任職，並曾給劉世芳政治獻金，但日前已遭解職，陸委會表示，嚴厲譴責中共惡意施壓脅迫台商政治表態。劉世芳今表示，國人如果赴中國大陸，務必要慎思，否則人身安全跟財產安全都會受到恐嚇跟威脅。

劉世芳今上午赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時表示，就內政部立場而言，跟陸委會昨天晚上發布的方向跟立場是完全一致的，她也要特別提醒，就是國人如果赴中國大陸時，務必要「慎思」，否則在人身安全跟財產安全都會受到恐嚇跟威脅，請大家要能夠慎思。

劉世芳還說，就本人來講的話，「我還是一樣」，台灣是一個民主法治的社會，那身為中華民國政府的官員，就按照中華民國的法制、合法合規處理任何事情，捍衛台灣的民主生活方式，跟捍衛台灣的國家主權立場跟安全是一樣，沒有改變，「我只是重申我的立場。」

劉世芳 陸委會 內政部

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