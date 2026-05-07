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藍稱彭啟明別翹腳喝茶看熱鬧...一起推無菸城市？蔣萬安說話了
北市是否爆鼠患？市長蔣萬安昨天與環境部長彭啓明隔空交鋒，國民黨議員游淑慧批鼠害問題，彭啓明不應翹腳喝茶看熱鬧，今天蔣萬安視察無菸城市第一座戶外負壓吸菸室，蔣今天說，市府會逐步推進，也希望中央可以跟我們一起努力，市府很願意分享相關經驗。
由於彭啓明先前曾表態，夜市也應該全面禁菸，蔣萬安今天受訪說，很高興來到西門商圈，跟大家一起共同見證全台灣第一座戶外負壓吸菸室的正式啟用。其實市府去年開始就選定包括年貨大街以及今年台北燈節兩個展區，推動無菸環境。
蔣說，根據研考會最新公布的民調，超過九成市民朋友對於年貨大街及台北燈節推動無菸環境感到滿意。所以這一次選定包括西門、中山兩個商圈來推動。接下也會「一橫一縱」也就是中華南北路以及信義路來規劃幾處的戶外吸菸區，以及選定 12 個行政區的示範里，還有戶外停車場。
對於會不會也希望部長彭啓明一起來推無菸城市？蔣說，北市府會逐步推進，打造台北市成為無菸城市的願景。也希望中央可以跟我們一起努力，市府很願意分享相關經驗。
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