聽新聞
0:00 / 0:00
王世堅因稱讚被周玉蔻嗆開除黨籍 蔣萬安今一句話暖心回應
民進黨立委王世堅日前稱讚北市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」。遭媒體人嗆應開除黨籍，王世堅也強力回擊.北市長蔣萬安今天暖心給王世堅回應，「謝謝我的老朋友（堅哥）。」
媒體也追問蔣，希望王敬老尊賢嗎？蔣沒有回應。
王世堅日前稱讚北市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」，還果斷要求新光集團對北士科T17、T18土地，遭周玉蔻狠嗆開除王黨籍，王世堅也回批說，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不然做不了事情，像這種人看到針孔，沒看到山洞，那就等著被火車撞吧。
蔣萬安今天上午視察西門町的負壓吸菸室，媒體問及王世堅的稱讚反被質疑，蔣萬安說，「喔，謝謝我的老朋友（堅哥）。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。