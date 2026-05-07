王世堅因稱讚被周玉蔻嗆開除黨籍 蔣萬安今一句話暖心回應

民進黨立委王世堅日前稱讚北市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」。遭媒體人嗆應開除黨籍，王世堅也強力回擊.北市長蔣萬安今天暖心給王世堅回應，「謝謝我的老朋友（堅哥）。」

媒體也追問蔣，希望王敬老尊賢嗎？蔣沒有回應。

王世堅日前稱讚北市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」，還果斷要求新光集團對北士科T17、T18土地，遭周玉蔻狠嗆開除王黨籍，王世堅也回批說，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不然做不了事情，像這種人看到針孔，沒看到山洞，那就等著被火車撞吧。

蔣萬安今天上午視察西門町的負壓吸菸室，媒體問及王世堅的稱讚反被質疑，蔣萬安說，「喔，謝謝我的老朋友（堅哥）。」