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遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

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遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲與黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影
民眾黨前主席柯文哲與黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影

民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇，近日在網路社群被影射與創黨主席柯文哲、主席黃國昌有不正當的男女關係。林子宇昨晚在臉書發文表示，對兩位主席及其家人感到抱歉，這已經影響到身邊的人，對這種不入流行徑已委請律師採取法律行動。

林子宇昨天晚間在臉書發文：「這段時間，媒體、網軍用下三濫的手段影射我和柯文哲主席、黃國昌主席存在不正當的男女關係，秉持不實的指控根本無需理會，我沒有太大的反應。直到剛剛節目下播，媽媽傳了一句「要吃飯，不要看網路留言」給我，我才驚覺，我可以不看，但她會看到，會擔心我受到影響，以她的個性肯定會為我義憤填膺卻不敢在我面前表現，我能有鋼鐵心，卻從沒有考慮過他們的心情。」

林子宇說，對兩位主席及他們的家人感到抱歉，他們都有著幸福美滿的家庭，卻因為栽培我、支持我選議員，要被如此的抹黃。不明白那些側翼與政論主持人之中，不乏女性、也不乏為人父母者，為何仍會用這樣的方式博取聲量，甚至甘願成為營造更不友善性別環境的劊子手？

林子宇表示，說不難過是假的，因為我一路走來無愧於心，卻不曾想會深深影響身邊的人，為此不能再不作為，面對這種不入流的行徑，我已委請律師進行蒐證，後續將採取法律行動。

林子宇母親傳訊息安慰並要她加油。圖／擷取字林子宇臉書
林子宇母親傳訊息安慰並要她加油。圖／擷取字林子宇臉書

柯文哲 黃國昌 民眾黨

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