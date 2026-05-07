遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

民眾黨新北市板橋區議員參選人林子宇，近日在網路社群被影射與創黨主席柯文哲、主席黃國昌有不正當的男女關係。林子宇昨晚在臉書發文表示，對兩位主席及其家人感到抱歉，這已經影響到身邊的人，對這種不入流行徑已委請律師採取法律行動。

林子宇昨天晚間在臉書發文：「這段時間，媒體、網軍用下三濫的手段影射我和柯文哲主席、黃國昌主席存在不正當的男女關係，秉持不實的指控根本無需理會，我沒有太大的反應。直到剛剛節目下播，媽媽傳了一句「要吃飯，不要看網路留言」給我，我才驚覺，我可以不看，但她會看到，會擔心我受到影響，以她的個性肯定會為我義憤填膺卻不敢在我面前表現，我能有鋼鐵心，卻從沒有考慮過他們的心情。」

林子宇說，對兩位主席及他們的家人感到抱歉，他們都有著幸福美滿的家庭，卻因為栽培我、支持我選議員，要被如此的抹黃。不明白那些側翼與政論主持人之中，不乏女性、也不乏為人父母者，為何仍會用這樣的方式博取聲量，甚至甘願成為營造更不友善性別環境的劊子手？

林子宇表示，說不難過是假的，因為我一路走來無愧於心，卻不曾想會深深影響身邊的人，為此不能再不作為，面對這種不入流的行徑，我已委請律師進行蒐證，後續將採取法律行動。