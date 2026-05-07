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彭啓明稱北市之亂不是認知作戰 藍營轟：為當綠官淪側翼的側翼

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員張斯綱。本報資料照片／記者余承翰攝影
國民黨台北市議員張斯綱。本報資料照片／記者余承翰攝影

綠營猛攻北市「老鼠之亂」，環境部長彭啓明昨稱不是認知作戰。國民黨北市議員張斯綱喊話彭「夠了吧！」為了當這民進黨的官，犯得著把自己半生累積的專業人設都砸掉？淪為側翼的側翼是他入朝為官的初衷？不恥嗎？

張斯綱昨在臉書指出，彭啟明甩鍋地方，出嘴不出力。身為環境部首長，如果他認為所謂「鼠患」不是「認知作戰」，但他卻沒有提出全國性的防治預算或具體政策支援，反而像「名嘴」一樣在旁指點江山，要求北市府「每日召開記者會」，這種做法完全是政治大於專業，把防疫工作變成政治秀場。

他認為，彭啟明專業傲慢，貶基層努力。彭啟明在那陰陽怪氣，開口閉口交給「專業人士」處理，形同貶損台北市環保局同仁的專業、努力，與成效。事實是，台北市政府早已建立標準作業程序並由專業團隊執行。部長僅憑自己在公園走路的「個人感受」就否定數據，這才是對專業最大的不尊重。

張斯綱說，彭啟明強人所難，恐釀新風險。彭要求公開老鼠藥具體投放地點，簡直是外行領導內行。老鼠藥的投放地點若全面公開，不僅可能導致有心人士破壞，更容易引發民眾過度恐慌或誤觸風險。環境部應專注於核准更安全、有效的環境用藥，而非干預地方政府的執行細節。

他更批，彭啟明馬屁不穿，淪綠營側翼。蔣市府具體指出，圖文並茂佐證網路出現大量「南鼠北送」、拿舊照片造假的情況，反擊近期所謂「鼠患」的「認知作戰」。彭部長卻以「感受問題」輕輕帶過，這明顯是在為綠營側翼的政治操作護標。

張斯綱說，「彭部長，你為了當這民進黨的官，犯得著把自己半生累積的專業人設都砸掉嗎？淪為側翼的側翼，這難道是你入朝為官的初衷嗎？」

張斯綱 彭啟明 彭啓明

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