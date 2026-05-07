福爾摩沙俱樂部挺台聲明 強調台灣安全關乎全球繁榮

由歐洲跨國、跨黨派友台議員組成的福爾摩沙俱樂部今天發布挺台聲明，強調台灣的安全與韌性關乎全球安全與經濟繁榮，並呼籲加強歐洲與台灣在半導體、人工智慧以及無人機產業的合作，以強化應對演變中威脅的集體能力。

福爾摩沙俱樂部於6日在布魯塞爾發布這項由14個歐洲國家議員所簽署的聯合聲明。外交部政務次長吳志中6日晚間在個人社群平台發布了這份聲明的全文。

聲明指出，福爾摩沙俱樂部作為一個重要的民主平台，在面對日益增長的威權壓力與混合威脅下，持續推動合作以捍衛自由、法治以及具有韌性且基於規則的國際秩序。並再次重申，致力於深化台灣與歐洲之間議會合作的承諾。

聲明稱，民主制度面臨日益增強的壓力，在技術、經濟和社會領域加強民主韌性的需求迫切，才能維護共同安全。就此而言，台灣在支持歐洲韌性建設努力方面扮演著不可或缺且日益重要的戰略角色，並且是建立值得信賴的「非紅供應鏈」的核心，包括在先進半導體、人工智慧以及無人機和無人系統開發。

因此，呼籲加強歐洲與台灣在這些領域的合作，以強化預測、抵禦及有效應對演變中威脅的集體能力。

聲明也認同台灣在公共衛生領域的卓越貢獻，強調台灣先進的醫療體系及對於有需要的夥伴提供積極的國際援助，已證明是應對全球衛生挑戰時可靠且有價值的夥伴。根據歐洲議會於2024年10月24日通過的決議，強調聯合國大會第2758號決議並未對台灣採取立場。

聲明重申支持台灣有意義地參與國際組織，例如國際民航組織（ICAO）及其會議與機制，以及即將舉行的世界衛生大會（WHA），台灣的專業知識將能使國際社會顯著受益。

聲明中也提及，承認台灣作為印太地區戰略樞紐的獨特且不可或缺的角色。台灣的安全與韌性關乎全球安全與經濟繁榮。因此重申台灣海峽和平、安全及航行自由的重要性。

聲明表示，支持台灣民選領導人的國際參與，應享有訪問台灣盟友的自由。任何剝奪此權利的企圖都不予支持，例如將「飛越權」工具化。

聲明最後再次強調，作為立法者，致力於培養具原則且務實的合作關係，建立持久的議會夥伴關係，增強民主韌性，應對當代挑戰，並推動歐洲與台灣之間的民主夥伴關係。福爾摩沙俱樂部將繼續致力於實現這些目標。