快訊

川習會前解決？川普稱美伊衝突很有機會結束 沒協議就重新狠狠轟炸

新北驚傳喋血凶殺！緬甸籍男子疑涉持刀砍殺同鄉 命危送醫

台股史上最重量級 「關禁閉」 ！聯發科飆太兇 列處置股10天

聽新聞
0:00 / 0:00

福爾摩沙俱樂部挺台聲明 強調台灣安全關乎全球繁榮

中央社／ 布魯塞爾6日專電

歐洲跨國、跨黨派友台議員組成的福爾摩沙俱樂部今天發布挺台聲明，強調台灣的安全與韌性關乎全球安全與經濟繁榮，並呼籲加強歐洲與台灣在半導體、人工智慧以及無人機產業的合作，以強化應對演變中威脅的集體能力。

福爾摩沙俱樂部於6日在布魯塞爾發布這項由14個歐洲國家議員所簽署的聯合聲明。外交部政務次長吳志中6日晚間在個人社群平台發布了這份聲明的全文。

聲明指出，福爾摩沙俱樂部作為一個重要的民主平台，在面對日益增長的威權壓力與混合威脅下，持續推動合作以捍衛自由、法治以及具有韌性且基於規則的國際秩序。並再次重申，致力於深化台灣與歐洲之間議會合作的承諾。

聲明稱，民主制度面臨日益增強的壓力，在技術、經濟和社會領域加強民主韌性的需求迫切，才能維護共同安全。就此而言，台灣在支持歐洲韌性建設努力方面扮演著不可或缺且日益重要的戰略角色，並且是建立值得信賴的「非紅供應鏈」的核心，包括在先進半導體、人工智慧以及無人機和無人系統開發。

因此，呼籲加強歐洲與台灣在這些領域的合作，以強化預測、抵禦及有效應對演變中威脅的集體能力。

聲明也認同台灣在公共衛生領域的卓越貢獻，強調台灣先進的醫療體系及對於有需要的夥伴提供積極的國際援助，已證明是應對全球衛生挑戰時可靠且有價值的夥伴。根據歐洲議會於2024年10月24日通過的決議，強調聯合國大會第2758號決議並未對台灣採取立場。

聲明重申支持台灣有意義地參與國際組織，例如國際民航組織（ICAO）及其會議與機制，以及即將舉行的世界衛生大會（WHA），台灣的專業知識將能使國際社會顯著受益。

聲明中也提及，承認台灣作為印太地區戰略樞紐的獨特且不可或缺的角色。台灣的安全與韌性關乎全球安全與經濟繁榮。因此重申台灣海峽和平、安全及航行自由的重要性。

聲明表示，支持台灣民選領導人的國際參與，應享有訪問台灣盟友的自由。任何剝奪此權利的企圖都不予支持，例如將「飛越權」工具化。

聲明最後再次強調，作為立法者，致力於培養具原則且務實的合作關係，建立持久的議會夥伴關係，增強民主韌性，應對當代挑戰，並推動歐洲與台灣之間的民主夥伴關係。福爾摩沙俱樂部將繼續致力於實現這些目標。

布魯塞爾 外交部 歐洲

延伸閱讀

借鏡以色列 賴總統：提升防衛能力才能確保和平

徐國勇接見日本自民黨青年局訪團 聚焦印太安全

外交部：台灣合作盟友 拚無人機民主供應鏈亞太中心

芬蘭總統訪捷克談歐洲安全 鼓勵青年參與公共事務

相關新聞

彭啓明稱北市之亂不是認知作戰 藍營轟：為當綠官淪側翼的側翼

綠營猛攻北市「老鼠之亂」，環境部長彭啓明昨稱不是認知作戰。國民黨北市議員張斯綱喊話彭「夠了吧！」為了當這民進黨的官，犯得著把自己半生累積的專業人設都砸掉？淪為側翼的側翼是他入朝為官的初衷？不恥嗎？

即時短評／當禮讓變陷阱 科技執法正磨滅人的「道德勇氣」

廣告界有一句流傳數十年的經典名言：「科技始終來自於人性」。這句話描繪技術理應服務於人，體貼於生活美好的願景，然而，當這句話套用在遍地開花的科技執法時，卻顯得格外諷刺。在路口監視器與AI偵測大幅改變台灣

影／巴拉圭共和國總統率團來台國是訪問 賴總統將以軍禮、國宴款待

巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，於5月7日至10日率團來台國是訪問，團員包括外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Rique

華府直擊／從小布希到川普 美中關係在鋼索上共舞

進入21世紀，每位美國總統的中國政策都在競爭與合作之間拉鋸，至於美國的天秤會向哪裡傾斜，不外乎取決於內外因素，以及美中領袖之間的相處互動。川習會本月中將登場，究竟美國總統川普任內的美中關係會如何定調，

賴清德的「逐顆」 再次喚醒人民對萊爾校長的即視感？

政治人物也是人，尋常百姓會有的情緒他們也會有，在某些事情他們的反應甚至比普通人更戲劇化。2025年大罷免，國民黨一群「數位新住民」年輕人推出「萊爾校長」系列短影音，引起選民會心一笑共鳴，自此「萊爾校長

接見日台交流協會會長隅修三 賴總統：盼與日本共同捍衛區域和平

賴清德總統今天接見日本台灣交流協會會長隅修三時表示，感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，盼與日本共同捍衛區域和平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。