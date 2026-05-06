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外交部：台灣合作盟友 拚無人機民主供應鏈亞太中心

中央社／ 台北6日電

外交部無人機外交小組」執行長江振瑋於「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」演講時表示，台灣在全球無人機產業非紅供應鏈的重要角色，期望與友邦及理念相近國家共同合作，讓台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部「無人機外交小組」執行長江振瑋獲德國經濟辦事處邀請，於5日出席在台北舉辦的「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」，並擔任專題演講主講人，以「DroneTaiwan」為題說明台灣推動無人機外交的重要性，闡述台灣無人機產業發展及現況，並剖析台灣未來與國際夥伴合作的契機及方向。

江振瑋表示，台灣具有優良的製造實力，在全球無人機非紅供應鏈中具極佳優勢。隨著全球地緣政治環境變化，無人機成為維護國家安全與產業韌性的戰略物資之一，為此外交部成立「無人機外交小組」，未來將與友邦及理念相近國家共同合作推動相關計畫，盼以晶片外交的實力與經驗，將無人機產業打造成台灣的護國群山，更讓台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心。

江振瑋會中從國際層面分析國際戰事發展、全球情勢演變及區域安全變化，談及台灣位於第一島鏈樞紐地位的重要性，接續介紹台灣無人機產業政策及開創「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，說明整體台灣無人機產業的規模及實力，並以台灣無人機生產及出口相關數據和產業優劣勢，分析台灣如何與國際界接，扮演全球無人機產業非紅供應鏈的重要角色。

外交部表示，這次會議不僅有助台德雙方進行技術交流與商業媒合，更展現台灣作為全球民主供應鏈可靠夥伴的堅實地位，對台灣推動「無人機外交」深富意義。

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