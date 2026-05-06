歐洲議會演說受矚目 吳志中：台灣越來越受重視

外交部政務次長吳志中今天在歐洲議會進行演講，指出中國正在重新定義國際秩序，並以台灣在參與國際組織受打壓、總統出訪時飛行許可被取消等情形為例。與會議員積極提問，顯示台灣議題越來越受重視。

吳志中在布魯塞爾接受中央社採訪時表示，這次是應安全暨防衛委員會邀請，赴歐洲議會演講，應該是首次台灣的外交部次長正式到議會中演講，而且會議安排盛大，代表台灣越來越受重視。

對於演講的主要內容，吳志中表示，主要是提醒，目前中國正在想辦法重新定義國際秩序。他並以3個角度說明這樣的情況。

他說，首先是台灣想要參加世界衛生組織（WHO）等國際組織時，中國要求要經過其同意，這代表中國可以控制國際組織；第2點則是船艦通過台灣海峽的時候，時常被中國騷擾，這個行動的意思是「不想被騷擾，得先得到我的同意」。

吳志中說，總統賴清德出訪友邦時，中國居然可以把手伸到非洲國家，使其撤回本來已經給予的飛行許可。這樣的行為已經牽涉到人類社會基於可以自由航行、自由飛行所建立的國際秩序。

演說的過程中，許多議員發問，吳志中認為這代表台灣現在各方面的成就，越來越受歐盟的重視。

此外，歐洲議會議員也相當關心台灣軍購、自我防衛等相關議題。

吳志中說，藉著這個機會向歐洲議會議員解釋，根據民調，台灣有超過60%的人民同意軍購。這些都會讓他們更加了解台灣，而越加了解台灣也會讓他們更加知道在未來如何一起工作。

吳志中進一步分析，歐洲跟台灣有很多重要的共同利益，台灣的穩定、安全跟民主一旦是歐洲的利益，歐洲就會用各自的方法來捍衛自己的利益。

他說，我們要讓歐洲了解到我們是歐洲的核心利益、是日本的核心利益、是美國的核心利益。一旦成為整個國際社會的核心利益，國際社會就會用盡他們所有辦法去捍衛這個核心利益，不需要我們去講。傳遞這樣的訊息是非常重要的。