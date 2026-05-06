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接見日台交流協會會長隅修三 賴總統：盼與日本共同捍衛區域和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統6日接見日本台灣交流協會會長隅修三。圖／總統府提供
賴清德總統6日接見日本台灣交流協會會長隅修三。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見日本台灣交流協會會長隅修三時表示，感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，盼與日本共同捍衛區域和平。

隅修三去年6月上任後，第三度來台訪問。賴總統致詞時表示，隅修三以實際行動促進台日關係的發展，也達成許多豐碩的成果，他要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，日本台灣交流協會與台灣日本關係協會長期扮演臺日交流重要角色，雙方不但一起克服各種困難與限制，搭建許多交流的橋梁，也在經貿、文化、觀光、教育、體育等各領域，締結超過100項的合作備忘錄。特別是去年12月隅修三率團出席台日經貿會議，簽署「台日數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，為台日經貿交流奠定更深厚的合作基礎。

賴總統也再次感謝日本政府，多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。尤其今年3月日本首相高市早苗與美國總統川普舉行峰會，會後美國在事實清單重申，美日元首致力於維護臺海和平穩定，並視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的重要元素，更讓台灣人民深受鼓舞。

賴總統說，上個月因為中國施壓，他一度暫緩訪問非洲友邦史瓦帝尼，日本政府也公開表示，保障飛航安全是國際社會重要共同利益，日本朝野國會議員更在第一時間公開譴責中國無理打壓與霸凌行徑。

對於日本政府與國會堅定挺台灣的立場與行動，彰顯日本對區域和平穩定的堅定承諾，賴總統也再度代表台灣人民表達最由衷的感謝。

賴總統說，隅修三此行也將前往台南出席八田與一技師的追思紀念會，非常期待屆時一起紀念八田技師的貢獻。

隅修三表示，當前國際局勢日益複雜且充滿不確定性，包括烏克蘭及伊朗等地區的情勢發展，他認為，擁有共同價值觀的夥伴關係愈發重要，台日也必須持續強化各項合作。台日之間長期以來已建立穩定且堅實的互信基礎，在經濟領域方面，雙方在半導體、AI、ICT 等重要產業都已經展開合作，這些領域亦將成為未來社會發展不可或缺的重要核心。

隅修三說，此次訪台期間，將前往台南烏山頭水庫出席八田與一技師84周年追思紀念會。台灣長年以來持續重視並珍惜日治時期所興建的烏山頭水庫，且每年皆舉辦相關紀念活動，令人深受感動，也要致上誠摯謝忱。

賴清德 日本 台海

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