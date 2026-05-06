韓國瑜接見紐西蘭跨黨派國會議員 盼深化台紐交流

立法院長韓國瑜今天接見紐西蘭國會跨黨派台灣友誼小組訪問團。韓國瑜說，台灣人心目中的紐西蘭是美麗、遙遠、純潔且充滿人情味的地方，盼能在經貿、文化、觀光及教育等領域持續深化交流；紐西蘭國會議員皮尤表示，希望繼續深化與台灣的關係。

外交部4日發布新聞稿指出，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group onTaiwan）於4日至8日組團訪台，團員包括國家黨籍首席團長皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格）議員、勞工黨籍共同團長韋伯（Duncan Webb）議員、行動黨籍麥克魯（Laura McClure）議員及第一黨籍威爾森（David Wilson）議員。

韓國瑜今天在民進黨立委邱議瑩、國民黨立委黃仁、台灣民眾黨立委劉書彬等人陪同下，於立法院接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。

韓國瑜致詞表示，台灣人心目中的紐西蘭是美麗、遙遠、純潔且充滿人情味的地方，不管是牛奶、乳酪、奇異果、櫻桃還是著名的橄欖球隊，家喻戶曉，也對紐西蘭有非常好的印象。

韓國瑜指出，台紐人民同樣熱情良善，期盼未來雙方能在經貿、文化、觀光及教育等領域持續深化交流，並誠摯邀請訪團成員再度訪台，深度體驗台灣的人情與地景。

皮尤透過翻譯表示，訪團成員來自紐西蘭的4個不同政黨，紐西蘭的政治情勢與台灣相似之處在於，不同立場的立委在議場內討論或審議法案時，可能會有不同的見解，但當全體團結在一起向國際表達時，「我們都是一樣的人」。

皮尤指出，紐西蘭和台灣之間共享類似的價值，包括在經濟、文化等層面，這些價值在如今地緣政治動盪的情況下就非常重要，而且繼續深化和台灣的關係也非常重要。