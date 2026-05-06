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徐國勇接見日本自民黨青年局訪團 聚焦印太安全

中央社／ 台北6日電

民進黨秘書長徐國勇5日接見自民黨青年局訪團；徐國勇強調，台日之間早已建立「善的循環」，在威權主義擴張的挑戰下，雙方不僅是守護民主價值的夥伴，更應在安保防衛、經貿韌性及社會福利政策上深化合作，共同維護區域的穩定與繁榮。

民進黨今天發布新聞稿指出，徐國勇、立委兼民進黨青年局成員陳冠廷、與執行副局長吳沛憶、沈伯洋、黃捷，副局長張雅琳及鄭孟洳5日於黨中央接見由日本自民黨青年局局長平沼正二郎眾議員率領的訪團。

徐國勇以日文致詞，感謝平沼正二郎及青年局局長代理高見康裕針對總統賴清德日前出訪因中國施壓受阻一事，在社群平台上公開發聲支持台灣。

徐國勇指出，日本首相高市早苗及其內閣近期以具體行動展現對台海穩定的重視，包括海軍艦艇行使台海自由航行權，以及與美、法領袖發表共同聲明強調台海和平的重要性，民進黨對此表達由衷敬意。

針對區域安全與國防合作，徐國勇請託日方支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並指出台積電赴熊本設廠對兩國經濟韌性的正面意義。

徐國勇也提到，無論經貿、文化或醫療等交流，都需要安全作為基石；隨著日本法律解禁，也盼日方能考慮將防衛裝備銷往台灣，增強第一島鏈的防禦實力。

針對文化產業交流，曾為日本傳奇女團「SPEED」成員的參議員今井繪理子分享，日本政府已將動漫與流行音樂視為國家文化戰略重點，並透過「文化廳」跨部會整合資源，行銷國際。

吳沛憶回應，J-pop 是台灣許多世代的共同記憶，台灣現正參考日本經驗推動文策院，透過稅收減免鼓勵民間投資流行文化產業，盼未來兩國能在影視與音樂領域有更多實質合作。

在社會政策方面，沈伯洋分享，隨AI技術普及，認知作戰對國安造成新挑戰，盼台日建立反制假訊息交流機制。

陳冠廷表示，自民黨青年局長期與民進黨關係深厚，每年皆會組幹部團、研修團來訪，雙方在會議中都能針對廣泛的議題深入討論，民進黨珍惜且期待每次交流機會。

陳冠廷指出，兩黨青年局已成台日雙方定期制度化交流的重要平台，並強調即便國際情勢多變，台日作為共享民主普世價值的夥伴，維持頻繁互動對於加深區域穩定至關重要。

徐國勇 自民黨 張雅琳

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