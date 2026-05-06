快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜今針對「醫療法」修正條文草案召集黨團協商。圖／取自國會頻道
立法院長韓國瑜今針對「醫療法」修正條文草案召集黨團協商。圖／取自國會頻道

立法院長韓國瑜今針對「醫療法」修正條文草案召集黨團協商，因各黨團針對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正無法達成共識，最後韓國瑜宣告，擇日再處理。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，研商「醫療法」第12條、第102條及第102條之一條文修正草案。民眾黨團幹事長邱慧洳表示，黨團為解決血汗護理現象，因此提出修法。護理人員出現大逃亡現象，原因就是低薪、高護病比、工作環境差，希望透過三班護病比標準入法，讓護理人員適當減輕工作負擔。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，醫療法條文修正三黨都有共識，但民眾黨所提出受罰則的狀況，醫院不僅會避免發生，恐怕還會發生關床的問題。制度應回歸醫療服務量能和病人照護，衛福部將「護理師少多少、多久可以補齊」說明清楚，不然醫院都會避免違法狀況發生，問題仍未解決。

民進黨團書記長范雲說，究竟是修「醫療法」還是修正「醫療機構設置標準」辦法，還是交由專業機構決定，若不用修法就可以處理，是最快速有效的；另針對罰則是否過重反而造成醫院關床，這是大家都關心的。

衛福部長石崇良表示，關於此次修法，衛福部同意三班護病比的推動，但建議直接在「醫療機構設置標準」辦法中將「全日護病比」修改為「三班護病比」；並設置二年緩衝期，讓衛福部先把人力補足，同時加入配套，例如自動化輔助等；此外，無需要額外設置「諮詢委員會」，也不需再加重罰則，以避免造成醫院過大衝擊。

邱慧洳說，黨團版本沒有要求將三班護病比的具體數字入醫療法，也同意設置在醫療機構設置標準辦法內；針對醫療法的增訂，只是為了強迫衛福部將三班護病比入法。至於醫界雇主所說，護病比入法醫院會關床，她認為護理人員流失越嚴重才會關床，待合理護病比出現，人力就會回流。

最後，韓國瑜裁示，因各黨團無法達成共識，醫療法條文修正草案擇日再處理。

韓國瑜 莊瑞雄 修法

延伸閱讀

盼納罰則 護病比入法空轉 2千護理師抗議

護理工作怎會是做功德！ 八成一護理師希望總統親自體驗醫護人員之苦

趨近賴士葆國民黨軍購整合版 民眾黨研擬第一、二批預算上限8000億版

三班護病比入法 護理團體要求提高違規罰則 醫界籲版本保留彈性

相關新聞

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

立法院長韓國瑜今針對「醫療法」修正條文草案召集黨團協商，因各黨團針對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正無法達成共識，最後韓國瑜宣告，擇日再處理。

稱讚蔣萬安卻遭周玉蔻點名開除黨籍 王世堅嗆：這位老太太等著被火車撞吧

民進黨立委王世堅日前到政治大學演講，讚賞台北市長蔣萬安心胸寬大，引發名嘴周玉蔻不滿，嗆應開除黨籍。王世堅今天表示，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不

傳鄭麗文以行程太滿為由放鳥日本訪團 國民黨：非事實

日本自民黨青年局幹部組團訪台期間陸續拜會台灣政要，有媒體報導指，訪團原擬拜會國民黨主席鄭麗文，但因時間和日方對不上，最後婉拒拜會。國民黨今駁斥，相關報導和實際情況有嚴重落差，並非事實。

部會首長下鄉宣講被批濫用行政資源 民進黨：經費黨部支應

民進黨首波規畫「台灣好生活」政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，首場9日將在高雄市登場，在野批評是在變相輔選。民進黨發言人吳崢表示，活動的經費完全是由黨部來支出，絕對沒有、完全沒有濫用行政資源。

燃料棒爭議審計長點名台電背鍋 暗批政治反還藍營公道

民進黨「返核」大轉彎，賴政府加速推動核二、核三重啟。針對核四燃料棒「滯銷」，浪費人民天價血汗錢，台電又要花大錢買新燃料棒，前總統蔡英文拔擢的審計長陳瑞敏坦承政策有問題，但只說台電要改善。陳瑞敏隱晦的談

獲頒大綬景星勳章 彭光理：台灣面對中國大陸威脅 世界應給予支持

賴清德總統今天頒授民進黨前駐美代表處主任彭光理(Michael J. Fonte)大綬景星勳章，表彰彭光理對台灣民主的無私貢獻及對台美關係的用心經營與付出。賴總統說，因為彭光理大力奔走，當台灣的國際地

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。