三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

立法院長韓國瑜今針對「醫療法」修正條文草案召集黨團協商，因各黨團針對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正無法達成共識，最後韓國瑜宣告，擇日再處理。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，研商「醫療法」第12條、第102條及第102條之一條文修正草案。民眾黨團幹事長邱慧洳表示，黨團為解決血汗護理現象，因此提出修法。護理人員出現大逃亡現象，原因就是低薪、高護病比、工作環境差，希望透過三班護病比標準入法，讓護理人員適當減輕工作負擔。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，醫療法條文修正三黨都有共識，但民眾黨所提出受罰則的狀況，醫院不僅會避免發生，恐怕還會發生關床的問題。制度應回歸醫療服務量能和病人照護，衛福部將「護理師少多少、多久可以補齊」說明清楚，不然醫院都會避免違法狀況發生，問題仍未解決。

民進黨團書記長范雲說，究竟是修「醫療法」還是修正「醫療機構設置標準」辦法，還是交由專業機構決定，若不用修法就可以處理，是最快速有效的；另針對罰則是否過重反而造成醫院關床，這是大家都關心的。

衛福部長石崇良表示，關於此次修法，衛福部同意三班護病比的推動，但建議直接在「醫療機構設置標準」辦法中將「全日護病比」修改為「三班護病比」；並設置二年緩衝期，讓衛福部先把人力補足，同時加入配套，例如自動化輔助等；此外，無需要額外設置「諮詢委員會」，也不需再加重罰則，以避免造成醫院過大衝擊。

邱慧洳說，黨團版本沒有要求將三班護病比的具體數字入醫療法，也同意設置在醫療機構設置標準辦法內；針對醫療法的增訂，只是為了強迫衛福部將三班護病比入法。至於醫界雇主所說，護病比入法醫院會關床，她認為護理人員流失越嚴重才會關床，待合理護病比出現，人力就會回流。

最後，韓國瑜裁示，因各黨團無法達成共識，醫療法條文修正草案擇日再處理。