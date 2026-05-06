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母親節將至 賴總統：持續打造更友善育兒支持環境

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

母親節將至，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要向全天下的母親，致上最誠摯的敬意與祝福，由衷感謝每一位母親以青春與無盡的愛，守護孩子成長。未來政府會持續打造更友善的育兒支持環境，讓每一位家長在孩子成長的重要時刻，不必在育兒與職涯之間被迫做出選擇，能安心發展人生。

賴總統指出，本周日是一年一度的母親節，對於母親的感念之情，不應僅止於節日當天，更應融入於日常生活之中，而養兒育女早已不是家庭中單一角色的責任，是整個家庭共同承擔的重要課題。

賴總統說，為了減輕家庭育兒負擔，政府從今年起，推出「擴大生育補助方案」，每胎一律補助到10萬元，且雙生以上者，依比例增加，未參加社會保險的女性國民或外國籍配偶，也發給生育補助10萬元。

賴總統表示，為打造更友善的育兒與職場環境，政府也大幅提升育嬰留職停薪制度的彈性。家中有3歲以下子女的勞工，在原請領育嬰留職停薪津貼期間，可改以「日」為單位提出申請；家庭照顧假，也可按「小時」請假，讓在職家長能更有彈性的安排育兒與照顧時間。另外，從5月1日起正式上路的「強化企業托育新制」，推動「企托333方案」，協助企業建立更完善的托育支持體系，家長也能更安心兼顧工作與家庭。

母親節 賴清德 中常會

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