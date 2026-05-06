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民進黨下鄉宣講台灣好生活 9日高雄鄭麗君打頭陣

中央社／ 台北6日電

民進黨5月起規劃「台灣好生活」下鄉宣講活動，安排內閣成員至各縣市說明中央施政成果，首場將於5月9日自高雄市起跑，由行政院副院長鄭麗君領軍打頭陣；民進黨同時印製手冊，說明加薪、社福、托育等政績供黨公職運用。

民進黨中央黨部規劃一系列宣講活動，民進黨發言人吳崢今天說明，秘書長徐國勇於中常會報告，為協助政府進行政績宣傳與產業對話，首場將於5月9日在高雄登場，陸續舉辦「台灣好生活」產業說明會。

據指出，首場9日在高雄市舉辦，由鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆出席；第2場定16日於台中舉辦，將以產業發展政策為重點；第3場是17日於嘉義縣舉行，聚焦農業、馬鈴薯、花生等問題。

吳崢並展示民進黨印製的相關文宣，內容包括政府目前推行的托育新制、社會福利，以及對於各行各業、各族群的照顧政策。

對於在野黨質疑內閣官員參與黨部活動，有濫用行政資源之嫌。吳崢說，相關活動經費完全由黨部支出，且受邀出席的政務官皆在下班時間參與，並沒有濫用行政資源的問題。

鄭麗君 張惇涵 中央黨部

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