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傳鄭麗文以行程太滿為由放鳥日本訪團 國民黨：非事實

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天舉行中常會，國民黨主席鄭麗文（左起）、立院黨團總召傅崐萁、副主席季麟連等人出席。記者邱德祥／攝影
國民黨今天舉行中常會，國民黨主席鄭麗文（左起）、立院黨團總召傅崐萁、副主席季麟連等人出席。記者邱德祥／攝影

日本自民黨青年局幹部組團訪台期間陸續拜會台灣政要，有媒體報導指，訪團原擬拜會國民黨主席鄭麗文，但因時間和日方對不上，最後婉拒拜會。國民黨今駁斥，相關報導和實際情況有嚴重落差，並非事實。

NOWNEWS今日新聞報導指出，訪團一度表示「副主席也可以」，但黨中央稱「沒必要」，讓自民黨相當不滿。藍營青年事務人士透露，自從鄭麗文上台後，對日交流基本中斷，此次訪團來台，黨內也沒有任何安排跟指示。

國民黨文傳會主委尹乃菁今在中常會後受訪表示，日本自民黨青年局訪台前一周，外交部才聯繫國民黨國際事務部，一開始給了兩個會見日期與時間，第一日期因黨內有固定重要會議，鄭麗文無法會面，並把可會見的幾個時段提供給外交部。

尹乃菁指出，但因青年局透過外交部已先行安排其他拜會，來來回回經過幾次密集溝通安排，最後可惜無法順利會見。對於報導指，鄭麗文原先和訪團已經約好但另有安排，不是事實。訪團也沒有提要求「副主席也可以」，黨中央也沒有說「沒必要」。

尹乃菁表示，鄭麗文擔任黨主席以來，和日本各界都有密集交流會見，只要時間許可，幾乎是來者不拒，自民黨在朝在野，也都和國民黨歷任主席有密切往來，沒有任何理由說鄭麗文上任後，對日交流就中斷，這都不是事實。

鄭麗文 尹乃菁 自民黨

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