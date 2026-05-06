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林佳龍接待自民黨青年局訪團 盼台日打造非紅供應鏈

中央社／ 台北6日電

日本自民黨青年局長平沼正二郎眾議員組團訪台，外交部林佳龍於款宴時表示，總統賴清德出訪行程被迫延期，感謝平沼正二郎第一時間聲援台灣；台日互為重要經濟夥伴，期待進一步深化雙邊合作，共同打造非紅供應鏈。

林佳龍今天在社群媒體臉書發文表示，5日晚間於外交部設宴，歡迎平沼正二郎以及「日本青年會議所」日台友好之會會長麻生將豐等再次訪台。自民黨為台灣逾半世紀的老朋友，青年局更長期扮演推動台日交流的重要窗口，對於這份深厚情誼始終珍惜。

林佳龍指出，總統賴清德原訂4月出訪史瓦帝尼，卻因中國以飛航安全作為政治操作工具，導致行程被迫延期；事件發生時，平沼正二郎第一時間聲援台灣，昨晚平沼正二郎也再次強調「國際飛航安全是國際社會的共同利益」，不應被拿來政治操作。

林佳龍說，近年中國持續在第一島鏈升高軍事壓力，對區域和平穩定構成嚴峻挑戰。感謝日本在多個國際場合與理念相近國家重申台海和平穩定的重要性；台灣將持續展現自我防衛決心，守護自由民主體制。

在經濟合作方面，林佳龍表示，日本首相高市早苗提出涵蓋半導體、量子科技及航太等17項戰略領域產業，台日互為重要經濟夥伴，期待進一步深化雙邊合作，共同打造「非紅供應鏈」，提升雙方經濟韌性與產業競爭力。期盼自民黨青年局持續支持台日簽署雙邊經濟夥伴協定（EPA），以及支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林佳龍轉述，平沼正二郎提到日本正整合公私部門力量，推動17項戰略領域產業，而台灣在半導體與人工智慧科技領域具備優勢，雙方合作前景可期；平沼正二郎強調面對複雜國際情勢及經濟安全、糧食安全等共同課題，期待與台灣等可信賴夥伴合作共同解決。

日本自民黨青年局於2日至6日組團訪台，由平沼正二郎擔任團長，團員包括高見康裕眾議員、今井繪理子參議員、草間剛眾議員、山本大地眾議員及日本青年會議所（JC）日台友好之會麻生將豐會長暨幹部等共12人。

林佳龍 外交部 賴清德

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