部會首長下鄉宣講被批濫用行政資源 民進黨：經費黨部支應

民進黨首波規畫「台灣好生活」政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，首場9日將在高雄市登場，在野批評是在變相輔選。民進黨發言人吳崢表示，活動的經費完全是由黨部來支出，絕對沒有、完全沒有濫用行政資源。

吳崢指出，如果國民黨還是要質疑政務官可不可以在下班時間參與政黨活動，那不禁要好奇問，難道新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，都沒有在下班時間參與國民黨的活動嗎？他最近才看到侯友宜在周末也滿頻繁地和國民黨議員、議員參選人出席地方活動，這應該不是他眼花了，國民黨應該要先檢視他們自己的這些行政首長。

吳崢說明，民進黨中央黨部舉辦的政策說明會，內容包括諸多政府目前推行的政策，例如托育新制、更多的社會福利、各行各業產業的照顧政策等，都會邀請內閣相關成員來到各縣市協助向民眾說明。