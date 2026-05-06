寵物餐廳犬隻遭不當管教 立委籲提高虐待動物刑責

民進黨立委郭昱晴、吳沛憶及苗栗縣議員陳光軒今天舉苗栗縣西湖鄉某寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻案件為例，主張修法提高虐待動物的刑責，並呼籲各界關注動保議題，終結虐待循環。

苗栗縣西湖鄉某寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻，縣府2日說，除依動物保護法裁處飼主新台幣7萬5000元外，也將10隻犬隻扣留並安置，目前餐廳已歇業。

對此，郭昱晴、吳沛憶及陳光軒今天在立法院召開「補上動保破口，終結虐待循環」記者會，提出相關訴求。

郭昱晴表示，此寵物餐廳長達2、3年對黃金獵犬施暴，雖然苗栗縣動物保護防疫所已迅速將犬隻扣留，但外界擔心最後犬隻被交還給原飼主，並質疑飼主是否有能力照顧犬隻。

郭昱晴呼籲，地方政府要做出正確的判斷與決策，並且維護犬隻的安全及追蹤後續情況，也希望提高虐待動物刑責，而她認為現行的3年一次評鑑機制無法即時反映真實情況，若沒有馬上介入，虐待動物事件不會停止。

陳光軒說，此事凸顯幾個問題，包括虐待動物的刑責應提高，郭昱晴目前已提出修法版本，也呼籲苗栗縣動防所不能只扣留犬隻，應該要進行沒入，後續才能讓一般民眾領養，讓犬隻徹底地脫離地獄。

郭昱晴所提動物保護法修法版本，全面加重虐待動物刑責，將現行有期徒刑刑度從2年以下提升至3年以下，併科罰金部分則從20萬元以上200萬元以下，提升至30萬元以上300萬元以下，要讓施暴者為其惡行付出更高的代價，期盼藉此產生更強的法律嚇阻力。