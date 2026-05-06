快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物餐廳犬隻遭不當管教 立委籲提高虐待動物刑責

中央社／ 台北6日電

民進黨立委郭昱晴、吳沛憶及苗栗縣議員陳光軒今天舉苗栗縣西湖鄉某寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻案件為例，主張修法提高虐待動物的刑責，並呼籲各界關注動保議題，終結虐待循環。

苗栗縣西湖鄉某寵物餐廳遭民眾檢舉不當對待犬隻，縣府2日說，除依動物保護法裁處飼主新台幣7萬5000元外，也將10隻犬隻扣留並安置，目前餐廳已歇業。

對此，郭昱晴、吳沛憶及陳光軒今天在立法院召開「補上動保破口，終結虐待循環」記者會，提出相關訴求。

郭昱晴表示，此寵物餐廳長達2、3年對黃金獵犬施暴，雖然苗栗縣動物保護防疫所已迅速將犬隻扣留，但外界擔心最後犬隻被交還給原飼主，並質疑飼主是否有能力照顧犬隻。

郭昱晴呼籲，地方政府要做出正確的判斷與決策，並且維護犬隻的安全及追蹤後續情況，也希望提高虐待動物刑責，而她認為現行的3年一次評鑑機制無法即時反映真實情況，若沒有馬上介入，虐待動物事件不會停止。

陳光軒說，此事凸顯幾個問題，包括虐待動物的刑責應提高，郭昱晴目前已提出修法版本，也呼籲苗栗縣動防所不能只扣留犬隻，應該要進行沒入，後續才能讓一般民眾領養，讓犬隻徹底地脫離地獄。

郭昱晴所提動物保護法修法版本，全面加重虐待動物刑責，將現行有期徒刑刑度從2年以下提升至3年以下，併科罰金部分則從20萬元以上200萬元以下，提升至30萬元以上300萬元以下，要讓施暴者為其惡行付出更高的代價，期盼藉此產生更強的法律嚇阻力。

郭昱晴 寵物 苗栗縣

延伸閱讀

遛狗遭惡霸犬撲咬沒牽繩釀禍 曾「領回再犯」飼主判3月徒刑

美繁殖場涉虐遭查 動保團體收購1500隻米格魯救命

防土石之亂 立委提案罰金最高增至1500萬元

犬貓不節育恐挨罰 南市近2年已裁罰23名飼主

相關新聞

稱讚蔣萬安卻遭周玉蔻點名開除黨籍 王世堅嗆：這位老太太等著被火車撞吧

民進黨立委王世堅日前到政治大學演講，讚賞台北市長蔣萬安心胸寬大，引發名嘴周玉蔻不滿，嗆應開除黨籍。王世堅今天表示，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不

部會首長下鄉宣講被批濫用行政資源 民進黨：經費黨部支應

民進黨首波規畫「台灣好生活」政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，首場9日將在高雄市登場，在野批評是在變相輔選。民進黨發言人吳崢表示，活動的經費完全是由黨部來支出，絕對沒有、完全沒有濫用行政資源。

傳鄭麗文以行程太滿為由放鳥日本訪團 國民黨：非事實

日本自民黨青年局幹部組團訪台期間陸續拜會台灣政要，有媒體報導指，訪團原擬拜會國民黨主席鄭麗文，但因時間和日方對不上，最後婉拒拜會。國民黨今駁斥，相關報導和實際情況有嚴重落差，並非事實。

燃料棒爭議審計長點名台電背鍋 暗批政治反還藍營公道

民進黨「返核」大轉彎，賴政府加速推動核二、核三重啟。針對核四燃料棒「滯銷」，浪費人民天價血汗錢，台電又要花大錢買新燃料棒，前總統蔡英文拔擢的審計長陳瑞敏坦承政策有問題，但只說台電要改善。陳瑞敏隱晦的談

獲頒大綬景星勳章 彭光理：台灣面對中國大陸威脅 世界應給予支持

賴清德總統今天頒授民進黨前駐美代表處主任彭光理(Michael J. Fonte)大綬景星勳章，表彰彭光理對台灣民主的無私貢獻及對台美關係的用心經營與付出。賴總統說，因為彭光理大力奔走，當台灣的國際地

民進黨南市黨部主委改選 陳水扁能否投票黨部給答案

前總統陳水扁將民進黨籍從台北市遷回台南市，24日台南市黨部改選，是否有投票權？民進黨台南市黨部說明陳水扁仍有投票權，但是必須要回到台北市投票；目前賴清德總統的黨籍也在台南市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。