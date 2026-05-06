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稱讚蔣萬安卻遭周玉蔻點名開除黨籍 王世堅嗆：這位老太太等著被火車撞吧

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅日前到政治大學演講，讚賞台北市長蔣萬安心胸寬大，引發名嘴周玉蔻不滿，嗆應開除黨籍。王世堅今天表示，他後面發言也批評蔣萬安，這位老太太怎麼不看？不同政黨也要合作，別人有好的地方要說好，不然做不了事情，像這種人看到針孔，沒看到山洞，那就等著被火車撞吧。

王世堅表示，自己去過約10所大學演講，之前去學校演講都沒有提到蔣萬安，唯獨到政大，因為蔣萬安是政大畢業的校友，禮貌上要先用蔣萬安誇獎政大同學，這合情合理，禮貌上該這麼做。

王世堅指出，他後面也說民進黨會推出非常優秀候選人，自己對選情有期待，除了講沈伯洋的好、提出市政藍圖，他當時也提到，蔣萬安有一個缺點，背後似乎有人指點、垂簾聽政、派了很多「太子掃把」圍繞，這是蔣萬安最大問題。

王世堅說，奇怪，這位老太太麻煩要看清楚整段影片，他99%在講政治理念、經驗、台灣前途，都提出很好看法，評論時政部分，對不同政黨一樣批評，社會也非常同意，整體而言實話實說，別人有好的地方當然要說好啊，難道就政黨畫分，永遠只能批評競爭政黨嗎？

王世堅 周玉蔻 蔣萬安

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