人總：育嬰留停津貼核發 男性公務員成長55.79%

行政院人事行政總處今天說，民國110年7月起推動育嬰留職停薪津貼加發補助措施，以實施4年之後數據比較，男性核發人次由2332人次增加至3633人次，成長55.79%，顯示政策有助提升公教人員申請育嬰留職停薪意願。

立法院司法及法制委員會上午審查行政院人事行政總處及所屬主管115年度中央政府總預算案。

人總在書面報告表示，配合行政院政策，推動育嬰留職停薪津貼加發補助措施，並自110年7月1日實施至今，以加發補助實施4年數據比較，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付（補助）人次比率，由51.96%提升至61.65%。

人總說，其中男性成長幅度高於女性，男性核發人次由2332人次增加至3633人次，成長55.79%，顯示此政策有助提升公教人員申請育嬰留職停薪意願，營造公部門友善生養環境。

人總指出，將持續配合行政院政策推動公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助措施，以保障育嬰留職停薪者於育嬰留職停薪期間的經濟安全。依行政院核定的少子女化對策計畫2.0（115年至118年）辦理員工子女托育設施需求調查作業，並請各機關依調查結果規劃具體推動措施。

人總表示，又為配合行政院自115年1月1日擴大生育補助政策，其中女性公教員工請領公教人員保險生育給付加差額補助每胎均達到10萬元，差額補助由人總編列預算支應，給予公教人員實質經費協助，減輕育兒壓力。

根據人總提供歲出機關預算表，115年公教人員婚喪生育及子女教育補助編列15億7697.9萬元，較上年度增列4800萬元。公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7936萬元，較上年度減列3280萬元。