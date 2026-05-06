「老鼠之亂」環境部建議天天開記者會...蔣萬安用一句話打臉

台北市被指爆發「鼠患」，環境部次長沈志修昨天建議市府，應要比照疫情拉高鼠害防治規格，並且建議市長蔣萬安天天開記者會向市民報告，台北市長蔣萬安今天表示，「中央衛福部、疾管署多次出來說明，目前疫情並沒有升溫趨勢」，昨天記者會也是要民眾不要恐慌。

蔣萬安也說，所以接下來，如果有必要，或有新的進展，就會跟大家說明。

台北市爆發「老鼠之亂」，被質疑已經淪為政治攻防、認知戰，台北市長蔣萬安昨天邀集六局處九位首長親上火線召開記者會，說明北市目前鼠害通報無升溫趨勢，並提出各項精進作為。不過今天有媒體報導，環境部次長沈志修建議市府，應比照疫情拉高防治規格，建議蔣市府天天開記者會向市民報告，

蔣萬安今天赴議會報告追加減預算受訪表示，媒體問蔣，環境部具體建議天天開記者會，是否反而造成民眾恐慌？蔣說，中央衛福部、疾管署也多次出來說明，目前整個疫情並沒有升溫趨勢，同時目前掌握的案例，與往年同期一模一樣，要民眾不要恐慌，要大家安心，所以接下來，如果有必要，或有新的進展，就會跟大家說明。

蔣萬安說，昨天其實透過記者會，已經很清楚向市民朋友說明，目前現在狀況及接下來各項精進作為，最主要也是要讓民眾安心。