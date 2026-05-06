獲頒大綬景星勳章 彭光理：台灣面對中國大陸威脅 世界應給予支持

賴清德總統今天頒授民進黨前駐美代表處主任彭光理(Michael J. Fonte)大綬景星勳章，表彰彭光理對台灣民主的無私貢獻及對台美關係的用心經營與付出。賴總統說，因為彭光理大力奔走，當台灣的國際地位風雨飄搖時，能獲得美國政府堅定支持。

賴總統表示，今年是台灣總統直選30周年，象徵台灣民主化過程的重要里程碑，彭光理是半世紀以來，與台灣人民一起打拚的重要夥伴。很榮幸在此一歷史性時刻，代表台灣人民頒贈大綬景星勳章，感謝彭光理長年具體行動對台灣的無私貢獻，並對台美關係用心經營與付出。

賴總統說，Mike來自美國紐約，1967年從神學院畢業後，本來想前往東京、委內瑞拉的卡拉卡斯或智利的聖地牙哥等大城市傳教，結果被派來台灣鄉村與牛相伴，為農民服務；他走遍台中、彰化、苗栗，每天花6小時練台語的七聲八調，台語講得比許多台灣人還標準。Mike表示，台灣偷走他的心，自此和台灣結下不解之緣，讓他這輩子永遠沒辦法和台灣分開。

賴總統指出，Mike不僅在台灣戒嚴時期傳教，也推廣社會公義，宣揚人權，回到美國更長年參與台灣人公共事務會，投入美國國會遊說工作。因為Mike大力奔走，當台灣國際地位風雨飄搖時，能獲得美國政府堅定的支持。面對各種挑戰，Mike始終與台灣人民並肩同行，共同爭取民主與國際社會的支持。對於過程中的辛苦，相信副總統蕭美琴、遠景基金會董事長陳唐山等，都是點滴在心頭。

彭光理表示，他在1967年來到台灣時，因台語歌謠望春風深受觸動，他的台語老師黃智恆，曾闡釋這首歌背後的深遠寓意，在那段歲月中，台灣人吟唱這首歌時，心中深切的期盼，是能終結戒嚴體制下的沉重壓迫。

彭光理說， 1979年發生美麗島事件，當時美麗島雜誌人士進行和平示威，遭受警察與暴徒毆打，將多位重要領袖判處重刑，民進黨前主席林義雄母親及雙胞胎女兒遭殺害，這一切沒有讓他們退縮，依舊持續為台灣的自由而奮鬥，台灣人即使歷經很多苦難，始終未曾放棄。當年美麗島事件八人案辯護律師團隊也挺身而出，這群律師後來成為引領台灣發展的政治領袖。當時在國際壓力之下，這場審理過程得以對外公開，這是台灣民主改革的重要轉捩點。

彭光理表示，相信世界需要聽見台灣這片土地的故事，當前台灣人仍持續面對中國大陸威脅，世界更應該給予堅定支持。民主不會停滯不前，2004年228牽手護台灣活動已過22年，這段期間台灣人民在前總統蔡英文以及現任賴總統與蕭副總統悉心領導下，持續深化民主治理，經歷挺過許多挑戰，他很榮幸能成為這趟旅程其中的一部分。台灣民主萬歲。