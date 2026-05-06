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民進黨南市黨部主委改選 陳水扁能否投票黨部給答案
前總統陳水扁將民進黨籍從台北市遷回台南市，24日台南市黨部改選，是否有投票權？民進黨台南市黨部說明陳水扁仍有投票權，但是必須要回到台北市投票；目前賴清德總統的黨籍也在台南市。
郭國文指出，陳水扁過去參選台北市長時，將民進黨籍遷入台北市，導致歷次黨公職選舉，陳水扁在台南沒有投票權。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文知悉後，昨天拜訪陳水扁，並附上申請文件，讓陳水扁黨籍能遷回台南。
陳水扁完成黨籍、戶籍合一的心願也鼓勵郭國文，如果連任黨部主委，一定要繼續努力，尤其要謹記過去的教訓，好好守下民主聖地。
郭國文指出，雖然由於時間因素，導致阿扁總統仍無法在台南參與月底的黨公職選舉，但很高興能夠到府協助阿扁完成黨籍遷回的任務。
台南市議會副議長林志展也登記參選黨部主委，林志展今天表示已發出「致黨員的一封信」，表達自己或許不善言辭，但做事一向踏實，該承擔的責任，從不退縮，會持續親自拜訪，傾聽每一位黨員的聲音。
據指出，目前有投票權的黨員名冊已公告，有意參選者也據此拜訪黨員尋求支持。
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