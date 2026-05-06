北市鼠患藍稱假議題 綠反批投藥到哪都講不清

台北市鼠患議題引起討論，國民黨立委葉元之表示，這是假議題，是為了民進黨台北市長參選人沈伯洋出場的認知作戰。民進黨立委吳沛憶說，北市府連投老鼠藥到哪都講不清，資訊不公開透明，萬一出現寵物誤食事件，後果不堪設想。

葉元之在網路直播節目「政治狠狠問」表示，以客觀數據來說，台北市通報的老鼠數量，2月258件，3月90件，4月49件，死亡通報是提升1.8倍，數據顯示老鼠沒有變多，而且死老鼠變多，就是代表投藥有用。

葉元之說，為什麼老鼠議題開始受討論，就是綠營從正規軍、台北市議員林亮君、立委柯建銘助理等人，到側翼網軍，不停地在網路洗風向，洗到和真的一樣，猶如當時大罷免氛圍的翻版，綠營不是真心想解決鼠患，是想解決台北市長蔣萬安。

主持人張宇韶表示，轉移危機最好的方式，就是把議題變成羅生門，這正是蔣萬安、國民黨現在的策略，讓鼠患議題變成信者恆信，不信者恆不信，北市府目前投藥政策，也可能造成老鼠雖然消滅了，但也變成生態浩劫。

吳沛憶說，收到民眾投訴，台北市政府似乎正在進行大量投放老鼠藥，但打電話到北市府去問，哪些公園是有投藥的，要避免帶寵物去，很擔心寵物會誤食，市政府的回應是，他們手邊沒有資料。

吳沛憶表示，城市治理重要的是資訊要公開透明，現在市民最擔心如果在公園投放老鼠藥，卻沒人知道，寵物誤食，後果不堪設想。