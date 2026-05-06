政務官任中選會委員遭質疑 人總：有前例、執行上各有職務分際

行政院補提名法務部次長黃謀信為中選會委員，在野黨立委質疑，政務官兼任獨立機關委員，邏輯衝突矛盾。行政院人事行政總處說，過去法務部、內政部都有政務次長兼任中選會委員案例，有各自職務分際，兼職有一定規範。

行政院先前提名中選會委員遭立法院否決，行政院4月21日補提名3位中選會委員，包含副主任委員被提名人沈淑妃，以及兩位委員被提名人蔡維哲、黃謀信。

立法院司法法制委員會今天邀行政院人事總處暨所屬機構報告民國115年施政計畫及收支預算案，國民黨立委吳宗憲質詢，政務官能否擔任中選會委員。行政院行政總處副人事長張秋元指出，這部分沒有限制，都按照中選會組織法規定辦理。

吳宗憲指出，政務官隨政黨和政策成敗進退，對行政院長官負責，中選會依法獨立行使職權，超出黨派，政務次長是行政團隊一部分，受行政院長指揮，兩者衝突矛盾，黃謀信上班時間，是否會公出赴中選會開會。

張秋元說，在哪個職務上，就必須遵守哪個規範，過去法務部、內政部都有政務次長兼任中選會委員的案例，過去執行上也各有職務分際。若因業務所需要公出，兼職都有一定規範，不是新規定。

多位朝野立委關切軍公教加薪進度，張秋元表示，人事長蘇俊榮已就待遇調整向行政院長卓榮泰報告，正在規畫方案細節，搭配總預算案進程提出，軍公教待遇審議委員會預計6月、7月開會，人總再將結果與相關意見，送至行政院作最後決策，總預算送出前，就會有結果。

張秋元指出，待遇調整法制化法案，已經送到行政院排審，若通過，就會送立法院審議。規畫方向也與立委期待接近，朝增加4席、公教各2席代表進委員會。