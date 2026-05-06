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陳水扁談滅鼠：集中清潔員一區一區大掃除 12個禮拜就解決問題了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文到府服務，為前總統陳水扁完成黨籍遷回台南心願。圖／郭國文提供
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文到府服務，為前總統陳水扁完成黨籍遷回台南心願。圖／郭國文提供

前總統陳水扁雖然是台南人，但由於過去參選台北市長時，將民進黨籍遷入台北市，導致歷次黨公職選舉，陳水扁在台南沒有投票權。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文知悉後，昨天拜訪陳水扁，並附上申請文件，讓陳水扁黨籍能遷回台南。

陳水扁表示，感謝郭國文到府服務，讓他完成黨籍、戶籍合一的心願。郭國文指出，雖然由於時間因素，導致阿扁總統仍無法在台南參與月底的黨公職選舉，但很高興能夠到府協助阿扁完成黨籍遷回的任務。

在填寫資料期間，陳水扁也回憶起，自己參選總統時，由郭國文籌劃的228牽手護台灣活動，串聯全台灣，成為至今最多人參與的民主活動。

陳水扁認為，民進黨要謹慎面對2026、2028的選戰，他強調2018年時，當時半年的時間讓選情風雲變色，從高雄開始翻盤，凸顯地方選舉也可能面臨相互牽動的問題，因此地方黨部主委的責任相當重要。

陳水扁也鼓勵郭國文，如果連任黨部主委，一定要繼續努力，尤其要謹記過去的教訓，好好守下民主聖地。

隨著聊天過程，陳水扁也向郭國文分享，他擔任台北市長期間，也曾面臨老鼠猖獗的問題，當時他集中環保清潔人員，一區一區大掃除，12個禮拜就解決問題了，「就是這麼簡單」。

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文到府服務，為前總統陳水扁完成黨籍遷回台南心願。圖／郭國文提供
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文到府服務，為前總統陳水扁完成黨籍遷回台南心願。圖／郭國文提供

陳水扁 郭國文 台南

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