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郭國文親自到府服務 陳水扁完成黨籍遷回台南心願

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務，完成黨籍從台北市遷回台南心願。記者謝進盛／翻攝
陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務，完成黨籍從台北市遷回台南心願。記者謝進盛／翻攝

陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務下，完成黨籍從台北市遷回台南心願。陳水扁也鼓勵郭國文，如果連任民進黨南市黨部主委，一定要繼續努力，好好守下民主聖地。

陳水扁近來因開始使用網路社群Threads且經常與網友互動，在網路人氣飆漲，更常在threads海巡，回應網友各種問題，日前現身高雄舉辦粉絲簽名會，沒想到現場擠滿人，隊伍更繞了一大圈，一舉一動引發關注。

而陳水扁雖是台南人，但由於過去參選台北市長時，將民進黨籍遷入台北市，導致歷次黨公職選舉，無法在台南投票，讓他相當懊惱。

身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文知悉後，昨親自拜訪陳水扁，並附上申請文件，讓陳水扁黨籍能遷回台南。陳水扁表示，感謝郭國文到府服務，讓他完成黨籍、戶籍合一心願。

郭國文指出，雖然由於時間因素，導致阿扁總統仍無法在台南參與月底黨公職選舉，但很高興能夠到府協助阿扁完成黨籍遷回的任務。

填寫資料期間，陳水扁也回憶起，自己參選總統時，由郭國文籌劃的228牽手護台灣活動，串聯全台灣，成為至今最多人參與的民主活動。

陳水扁認為，民進黨要謹慎面對2026、2028的選戰，他強調2018年時，當時半年的時間讓選情風雲變色，從高雄開始翻盤，凸顯地方選舉也可能面臨相互牽動問題，因此地方黨部主委的責任相當重要。

陳水扁也鼓勵郭國文，如果連任黨部主委，一定要繼續努力，尤其要謹記過去的教訓，好好守下民主聖地。

近日台北鼠患問題引發熱議，曾任台北市長的阿扁也向郭國文分享，自己擔任台北市長期間，也曾面臨老鼠猖獗問題，當時他集中環保清潔人員，一區一區大掃除，12個禮拜就解決問題了，「就是這麼簡單」。

陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務，完成黨籍從台北市遷回台南心願。記者謝進盛／翻攝
陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務，完成黨籍從台北市遷回台南心願。記者謝進盛／翻攝

郭國文 陳水扁 Threads 民進黨 台南

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