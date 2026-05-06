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環境部要北市天天記者會報告鼠害 陳菁徽：爆美濃大峽谷時在睡覺？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

北市「老鼠之亂」成選舉攻防話題，台北市府昨天開鼠害防治記者會，不過環境部呼籲北市府應天天開記者會，讓大家知道鼠害防治情形。國民黨立委陳菁徽表示，那之前高雄出現「美濃大峽谷」、「光電板之亂」等，怎都沒叫地方政府開記者會？當然也有可能就是環境部就是綠色的，賴政府只要先做到不要雙標，就能國泰民安了。

環境部常務次長沈志修昨天表示，希望台北市政府未來2周可以動員跨局處，每天也應該召開記者會讓市民知道鼠害的防治情形，加上北市府有較充足人力資源來調度，如果都能做到，就有機會渡過這次的危機。

陳菁徽批評，環境部要北市府每天開記者會，回報鼠患處理進度，那她很好奇，之前高雄出現美濃大峽谷，接二連三，甚至四五六七八的大坑洞，環境部當時是在睡覺？高雄馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，臭氣熏天，地方環團罵爆，環境部當時還是在睡覺？

陳菁徽抨擊，風災的時候，光電板之亂，出現血滴子光電板、出現滿山滿海光電板，海上光電板廢棄物漂流到澎湖，環境部是不是一樣都在睡覺？怎麼環境部之前就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度？是大峽谷不夠驚悚？是馬頭山廢棄物不夠臭？還是光電板廢棄物不會破壞環境？

陳菁徽質疑，當然也有一種可能，就是環境部就是綠色的，賴政府不用很會治國，只要先做到「同樣標準」、「不要雙標」，就能國泰民安，風調雨順了。

國民黨立委陳菁徽去年前往高雄美濃會勘，發現當地有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞，形成「美濃大峽谷」。圖／取自陳菁徽臉書
國民黨立委陳菁徽去年前往高雄美濃會勘，發現當地有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞，形成「美濃大峽谷」。圖／取自陳菁徽臉書

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