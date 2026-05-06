1650億美元還不夠？ 台積電不排除擴大對美投資

台積電資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清5日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，被問及會不會再加碼投資，侯永清說，有很多不同的可能性，並表示，台積電準備好迎接各種新的商業機會和成長。

美國川普政府上台後，台積電已承諾加碼投資美國1000億美元，讓台積電對美投資額達到1650億美元。

侯永清指出，台積電在去年在美國購買新地，就在現階段廠房的對面；據報導，台積電今年初公告，董事會通過於美國亞利桑那州鳳凰城購地案，將向亞利桑那州政府取得約365萬平方公尺土地，交易總金額達1.97億美元，顯示持續強化美國製造布局的決心。

至於台積電對美投資是否與兩岸情勢有關，侯永清則說，當台積電在選擇投資設廠選點時，台積電是從客戶的需求出發；侯永清說，台積電決定在亞利桑那州建立新產能，一來可以擴大、加速台積電的產能，同時也強化客戶的韌性。