快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜江啟臣接見平沼正二郎 盼台日續深化交流

中央社／ 台北6日電
立法院長韓國瑜（右）5日接見日本自民黨青年局局長平沼正二郎（左）率領訪團一行11人。立法院提供／中央社
立法院長韓國瑜（右）5日接見日本自民黨青年局局長平沼正二郎（左）率領訪團一行11人。立法院提供／中央社

日本自民黨青年局組團訪台，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣5日分別接見、設宴款待。韓國瑜期盼在雙方共同努力下，台日持續深化交流共應國際多變情勢。

立法院今天發布新聞稿指出，韓國瑜5日接見日本自民黨青年局局長平沼正二郎率領訪團一行11人。

韓國瑜表示，繼去年與青年局交流後，國際情勢詭譎多變，台日兩國都面臨許多挑戰。今天見到來自日本自民黨青年局的年輕國會議員，深感其肩負重任。

韓國瑜以希臘神話三頭犬（Cerberus）為喻，形容國會議員須同時兼顧議會問政、選區服務與家庭生活，貼切反映民意代表須承載人民多重期待之現況。他期盼在雙方共同努力下，台日持續深化交流共應國際多變情勢。

平沼正二郎表示，在當前多變的國際環境下，台日兩國身為互信互賴的重要夥伴，希望能在既有基礎上進一步提升合作層次。他也期待於今年8月再度率領青年局成員訪台，與台灣各界展開更深入的對話，以激盪更多具體的合作契機。

隨後訪團前往議場參觀，由江啟臣設宴款待，並由立法院「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、洪毓祥，以及民進黨立委郭國文、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、外交部台灣日本關係協會秘書長洪英傑等人陪同與宴。

江啟臣致詞時表示，誠摯歡迎平沼正二郎一行蒞院訪問，本週已是第三次與平沼正二郎會面，足跡跨越台中與台北，充分展現台灣對日本友人的高度重視與歡迎。江啟臣也期盼台日之間透過國會議員深度交流，為雙邊關係注入更多動能。

江啟臣指出，台灣與日本擁有由下而上、從民間延伸至政府的全面友好關係。根據台日雙邊最新民意調查顯示，兩國民眾彼此好感度已高達七成五以上；在經貿與人員往來方面，雙邊貿易額規模已突破800億美元，互訪旅客亦創下800萬人次的紀錄，充分展現兩國人民間堅實的情誼與互信基礎。

江啟臣強調，依據日本觀光廳公布的最新統計，今年第1季日本外籍觀光客消費金額中，台灣旅客高居首位；而在立法院與各國會議員友好協會中，也以台日友好協會人數為最多。種種數據均凸顯雙方關係之深厚與真誠，期盼未來持續透過國會外交推動，確保台日夥伴關係在既有基礎上穩健發展。

平沼正二郎表示，對於能在短時間內多次與江啟臣晤談深感榮幸，此舉不僅創下雙邊交流的難得紀錄，更充分彰顯台日關係之緊密與友好。

他強調，在全球情勢嚴峻複雜之際，國會外交對於增進實質互信更顯關鍵。針對江啟臣所提及的雙邊情誼，他高度認同台日國民情感正處於歷史最佳狀態，並代表自民黨表達堅定意願，期盼未來與立法院持續深化交流，並與台灣各界展開更多元且深度的實質合作。

韓國瑜 自民黨 希臘

延伸閱讀

借鏡以色列 賴總統：提升防衛能力才能確保和平

賴總統：台灣應借鏡學習以色列民防動員、戰傷醫療

印度跨黨派政黨領袖團訪台 深化對台情誼

賴清德訪史瓦帝尼 美：例行訪問不應被政治化

相關新聞

1650億美元還不夠？ 台積電不排除擴大對美投資

台積電資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清5日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，被問及會不會再加碼投資，侯永清說，有很多不同的可能性，並表示，台積電準備好迎接

沈伯洋談鼠患 專業形象還沒建好 綠側翼操作又被抓包

民進黨徵召不分區立委沈伯洋出戰首都市長仍停留在「只聞樓梯響」的進度，主要是黨中央先讓沈伯洋「試水溫」，現階段競選團隊首要任務放在「淡化仇恨值」，同時備妥相關市政論述，並鎖定北市「鼠患」作為突破口，讓沈

政務官任中選會委員遭質疑 人總：有前例、執行上各有職務分際

行政院補提名法務部次長黃謀信為中選會委員，在野黨立委質疑，政務官兼任獨立機關委員，邏輯衝突矛盾。行政院人事行政總處說，過去法務部、內政部都有政務次長兼任中選會委員案例，有各自職務分際，兼職有一定規範。

陳水扁談滅鼠：集中清潔員一區一區大掃除 12個禮拜就解決問題了

前總統陳水扁雖然是台南人，但由於過去參選台北市長時，將民進黨籍遷入台北市，導致歷次黨公職選舉，陳水扁在台南沒有投票權。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文知悉後，昨天拜訪陳水扁，並附上申請文件，讓陳水扁黨

郭國文親自到府服務 陳水扁完成黨籍遷回台南心願

陳水扁前總統昨在立委郭國文親自到府服務下，完成黨籍從台北市遷回台南心願。陳水扁也鼓勵郭國文，如果連任民進黨南市黨部主委，一定要繼續努力，好好守下民主聖地。

環境部要北市天天記者會報告鼠害 陳菁徽：爆美濃大峽谷時在睡覺？

北市「老鼠之亂」成選舉攻防話題，台北市府昨天開鼠害防治記者會，不過環境部呼籲北市府應天天開記者會，讓大家知道鼠害防治情形。國民黨立委陳菁徽表示，那之前高雄出現「美濃大峽谷」、「光電板之亂」等，怎都沒叫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。