韓國瑜江啟臣接見平沼正二郎 盼台日續深化交流

日本自民黨青年局組團訪台，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣5日分別接見、設宴款待。韓國瑜期盼在雙方共同努力下，台日持續深化交流共應國際多變情勢。

立法院今天發布新聞稿指出，韓國瑜5日接見日本自民黨青年局局長平沼正二郎率領訪團一行11人。

韓國瑜表示，繼去年與青年局交流後，國際情勢詭譎多變，台日兩國都面臨許多挑戰。今天見到來自日本自民黨青年局的年輕國會議員，深感其肩負重任。

韓國瑜以希臘神話三頭犬（Cerberus）為喻，形容國會議員須同時兼顧議會問政、選區服務與家庭生活，貼切反映民意代表須承載人民多重期待之現況。他期盼在雙方共同努力下，台日持續深化交流共應國際多變情勢。

平沼正二郎表示，在當前多變的國際環境下，台日兩國身為互信互賴的重要夥伴，希望能在既有基礎上進一步提升合作層次。他也期待於今年8月再度率領青年局成員訪台，與台灣各界展開更深入的對話，以激盪更多具體的合作契機。

隨後訪團前往議場參觀，由江啟臣設宴款待，並由立法院「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、洪毓祥，以及民進黨立委郭國文、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、外交部台灣日本關係協會秘書長洪英傑等人陪同與宴。

江啟臣致詞時表示，誠摯歡迎平沼正二郎一行蒞院訪問，本週已是第三次與平沼正二郎會面，足跡跨越台中與台北，充分展現台灣對日本友人的高度重視與歡迎。江啟臣也期盼台日之間透過國會議員深度交流，為雙邊關係注入更多動能。

江啟臣指出，台灣與日本擁有由下而上、從民間延伸至政府的全面友好關係。根據台日雙邊最新民意調查顯示，兩國民眾彼此好感度已高達七成五以上；在經貿與人員往來方面，雙邊貿易額規模已突破800億美元，互訪旅客亦創下800萬人次的紀錄，充分展現兩國人民間堅實的情誼與互信基礎。

江啟臣強調，依據日本觀光廳公布的最新統計，今年第1季日本外籍觀光客消費金額中，台灣旅客高居首位；而在立法院與各國會議員友好協會中，也以台日友好協會人數為最多。種種數據均凸顯雙方關係之深厚與真誠，期盼未來持續透過國會外交推動，確保台日夥伴關係在既有基礎上穩健發展。

平沼正二郎表示，對於能在短時間內多次與江啟臣晤談深感榮幸，此舉不僅創下雙邊交流的難得紀錄，更充分彰顯台日關係之緊密與友好。

他強調，在全球情勢嚴峻複雜之際，國會外交對於增進實質互信更顯關鍵。針對江啟臣所提及的雙邊情誼，他高度認同台日國民情感正處於歷史最佳狀態，並代表自民黨表達堅定意願，期盼未來與立法院持續深化交流，並與台灣各界展開更多元且深度的實質合作。