北京阻撓賴總統訪友邦 美國務院籲停止對台施壓

總統賴清德結束史瓦帝尼出訪行程順利返台，這趟訪問先前因中國干預而暫緩，賴總統抵達史國後，北京也未放棄要讓總統返程受阻。美國國務院今天表示，各國不應干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，並呼籲中國停止對台施壓。

賴總統原定4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國干預，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等非洲3國臨時取消總統專機飛航許可，導致行程暫緩。不過，總統府隨即再次啟動出訪行程，賴總統於5月2日抵達史瓦帝尼，展開國是訪問。

賴總統隨後於台北時間5日結束出訪行程返台。國安官員透露，中國這幾天仍持續進行強力的外交動員，企圖影響賴總統返程計畫，從返台的飛航軌跡來看，專機離開非洲大陸之後，先往東南方向飛行，明顯避開馬達加斯加與模里西斯。

對於中國企圖阻撓賴總統出訪、美國是否擔憂北京加強對台施壓導致賴總統未來出訪更加困難，及美國是否會協助台灣，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者提問表示，各國不應干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴。

發言人還說：「我們呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，轉而進行有意義的對話。」

此外，美國總統川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在白宮記者會回應媒體提問表示，他確定台灣將是川習會討論的議題之一。

他也說：「我們不需要任何會破壞台灣或印太地區穩定的事件發生，我認為這對美國和中國都有利。」