證交稅挹注健保 審計長反對

立法院昨天邀請審計長陳瑞敏列席報告「中華民國一一三年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別決算」審核情形，朝野立委關注證交稅挹注健保、核四燃料棒議題。

行政院政務委員陳時中先前建議提撥部分證交稅挹注健保，陳瑞敏昨天在立法院答詢時則說，還是希望證交稅統收統支；面對國民黨立委賴士葆追問，所以算是反對陳時中的提案？陳瑞敏直言，「可以這樣講」。

民眾黨立委洪毓祥諮詢指出，核四封存時，台灣把燃料棒送去美國花費八十億元左右，外加在美儲存多年的四億元經費，如今傳出賴總統又要採購燃料棒，是否為政策錯誤造成的損失？陳瑞敏答詢時表示，有政策問題，也有管理問題，台電應好好改善。

針對賴政府可能將購買核電燃料棒，陳瑞敏答詢表示，一一六年度總預算目前仍在編，還是希望公開透明，「循往例作法，編列預算來做」，核三重啟還要一至兩年，且須經核安會同意，還有一段程序要走，台電應該未雨綢繆，最好事前就把預算編好。