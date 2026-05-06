冷眼集／被否決的人選繼續代理？ 總統傲慢 司法成了犧牲品

最高檢察署主任檢察官徐錫祥的檢察總長人事案遭藍白立委封殺，按法務部劇本，將由徐「代理」總長，卻遭質疑正當性；無獨有偶，大法官謝銘洋「代理」司法院長已一年半，賴清德總統不甩法律規定、怠於補提名，朝野僵局無法突破，政治對立也讓司法名器成了犧牲品。

徐錫祥因個人資歷、歷練，以及對司法與政治間界線的拿捏，不僅體系內有異見，在目前朝野對抗下的國會，昨遭否決不令人意外。

沒有特偵組的檢察總長，重點工作在選舉案件查察與非常上訴，尤其今年底又逢九合一選舉，檢察總長領導檢警調廉查察賄選或有無境外勢力介選，其中立及公正性本該接受嚴格檢驗。

檢察官超然、公正、獨立辦案，是民主法治國家重要的核心價值。儘管過去曾有兩度檢察總長在任期未滿前請辭、由最高檢主任檢察官短暫代理，但從沒有出現過遭國會否決的不適任人選、還能代理檢察總長的先例。

檢察總長象徵檢察官的桂冠殊榮，對全體檢察官有指引、示範作用，但徐錫祥的人事案劇碼，提名時就想到代理，若總統仍堅持派任遭國會封殺的人選「代理」總長，只是凸顯總統提名時就有「非某人不可」的傲慢心態，除缺乏正當性，未來不管是選舉查察或敏感案件的偵辦，代理檢察總長是否唯上意是從，恐更受質疑，受傷的是司法公信力。