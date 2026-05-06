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藍白封殺 徐錫祥仍可能代理檢察總長

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱林銘翰李成蔭王聖藜／台北報導
立法院昨行使檢察總長人事案同意權，在藍白立委聯手反對下，徐錫祥未獲同意。記者季相儒／攝影
立法院昨行使檢察總長人事案同意權，在藍白立委聯手反對下，徐錫祥未獲同意。記者季相儒／攝影

立法院昨天行使檢察總長人事案同意權，在藍白聯手下，檢察總長被提名人徐錫祥僅獲同意票五十張、不同意票六十一張，無效票一張，同意票未過半，未獲同意。結果出爐，徐錫祥數度表示「我可能努力還不夠」，尊重立法院決定。法務部表示，因檢察總長人事權專屬總統行使，表決後將循例報請行政院轉呈總統指派代理檢察總長人選。

現任檢察總長邢泰釗任期明天屆滿，徐錫祥雖遭立法院否決，但法務部早在今年二月即有布局，調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量徐若未能獲立院同意，仍可由主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。

最高檢出現代理檢察總長非首例，前檢察總長陳聰明及黃世銘，分別曾於二○一○年、二○一四年在任期未滿前請辭，時任最高檢主任檢察官曾勇夫、林偕得曾分別代理總長，兩人代理時間均未逾三個月。

徐錫祥昨稱對表決結果「沒有什麼想法」，也不願評論，因已無意義，自己隨遇而安。

對於徐錫祥可能代理檢察總長，國民黨立委吳宗憲表示，檢察總長將循前例由總統指派代理，目前還沒完全確定就是徐錫祥代理，不過，國會已否決了檢察總長人事案，若還指派同一人代理，這樣真的好嗎？民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，立法院明確表達徐錫祥不適任，如果賴政府讓未通過國會同意的人選，透過「代理」名義繼續掌理最高檢察署，不僅是不尊重立法院，更是視國會審查於無物，應盡速提名有專業、有歷練、有改革魄力的新人選。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，徐錫祥學經歷完備，絕對是檢察總長的適任人選，遺憾藍白仍未能理性審查人事案。

邢泰釗 徐錫祥 檢察總長 立法院 法務部 吳宗憲

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