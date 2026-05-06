學撒嬌舞認識年輕世代 副總統：每個人都是導師

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴曾在社群平台分享，被青年現場指導跳韓團撒嬌舞的影片。她今天接受媒體專訪被問到撒嬌舞，她說，自己有責任去了解青年，也能從他們身上學到很多東西，「每個人都是我的導師、都在教我現在的台灣社會長什麼樣子」。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統今天接受「鏡電視」專訪，針對台灣外交情勢、國家安全與國防預算、兩岸關係、職務角色的轉變與期許及年輕世代交流等議題，回應媒體提問，專訪內容於晚間播出。

主持人問她，在副總統這個位子上，有些事情可能不是蕭副總統低調本性想做的，比方說要跳「撒嬌舞」，就是要跟社會溝通所做的改變。

蕭副總統表示，其實她年輕的時候也很愛跳舞，那時體力很充沛，2、30年前剛回台灣的時候，她還曾經是辣妹助選團的成員之一。

副總統表示，這個對她來講很自然，只是她的工作很嚴肅，所以輕鬆的時間變得比較少。她與年輕人互動，倒不是擔心選票有沒有流失，而是她覺得可以透過與不同群體互動中不斷學習，了解年輕人現在關心什麼、在想什麼，這是責任，不只是因為好奇，而是在治理國家過程，需要了解不同的世代、不同的心願、不同的想法。

她說，每個人都是她的導師、都在教她現在的台灣社會長什麼樣子。台灣社會不同世代與群體的夢想是什麼，他們對於國家發展的願景是什麼，都需要去了解。

另外，談到在不同職務上視角的改變，蕭副總統說，一開始真的很痛苦、很不習慣，剛回來台灣的時候，連到樓下拿Uber都是擅自外出，連總統都知道，她在自己公寓社區範圍內就有很多限制，這需要不斷適應，也一直在這樣的心理矛盾中調適。

不過，她說，自己其實沒有任何抱怨，因為這是工作與職位必須承擔的；一開始甚至因為覺得管太多而與安全人員吵架，但是前總統蔡英文跟她說，「你要去接受，大家不斷在調適、彼此都需要」，直到現在她覺得在外出行程及在府內活動，都可以達到一個比較好的平衡點。

蕭美琴 青年 總統府

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