蕭美琴：願意在對等尊嚴下跟對岸和平共處

針對中國大陸近年來對台認知作戰、灰色地帶作戰愈來愈嚴重，副總統蕭美琴今天接受鏡電視專訪時表示，對於各種交流與往來，其實兩岸之間在中國改革開放以來也有很多的經驗，這些經驗的累積，不管是前總統蔡英文、賴清德總統，過去這幾年也都在倡議，應該要有健康、有序的往來。但比較遺憾的就是，對岸不直接跟我們的政府，也不跟政府所授權的一些機構，針對兩岸之間往來可能會帶來的風險做更嚴謹的管理與處理。

蕭美琴表示，多數的台灣人現在很清楚、也不想要在共產主義的體制下生活。「但是他們會用各種方式來美化、來卸下國人對自由民主制度的堅持，這是現在社會也面臨的一個風險。」

主持人追問，在對岸不放棄這些手段情況下，民進黨政府執政期間，兩岸可能不會有官方交流？

蕭美琴說，其實賴總統講過很多次，很願意在對等尊嚴的情形下，跟對岸尋求和平共處，甚至是共同繁榮的機會。我相信這個善意是不會變的，蔡前總統時期其實也是一樣。很遺憾地，這樣不變的善意都沒有獲得妥善的回應。但是從我們的角度而言，這樣的立場並沒有太大的改變，賴總統與她在還沒有被他們納入制裁名單以前，過去也做了個人的努力。

蕭美琴表示，在她進入政府以前，曾經跟行政院前院長林全，當時民進黨還沒有執政，林全作為智庫的召集人，她曾跟林全一起到中國交流。「我們曾經努力嘗試能不能透過對話，促進彼此了解和認識。我想這樣的善意是不變的。」