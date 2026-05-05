蕭副總統談川習會 台灣須建構實力避免成為棋子

川習會將於5月中登場，副總統蕭美琴今天接受媒體專訪，被問到外界擔心台灣軍購卡關的過程，美國總統川普可能會在川習會把台灣當籌碼賣出去。蕭副總統表示，在國際地緣政治不斷變化的當下，「要避免台灣成為棋子，最重要的是要建構自己的實力」。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統今天接受「鏡電視」專訪，針對台灣外交情勢、國家安全與國防預算、兩岸關係、職務角色的轉變與期許、及年輕世代交流等議題，回應媒體提問，專訪內容於晚間播出。

主持人問到，5月中就是川習會，現在外界擔心川普是生意人的性格，看到台灣軍購卡關的過程，可能會在川習會把台灣當作籌碼賣出去。

蕭副總統表示，川普重申很多次，在他任內不能發生衝突，不希望看到台海之間有任何衝突；川普跟大家一樣都很重視台海的和平穩定，不只是川普本人，是美國政府跨黨派一致的立場跟主張。

副總統說，不管美國在全球的經驗，或者是其他國家的歷史經驗，都知道和平是要靠實力的。如果不去看二戰的歷史，或者是覺得烏克蘭離大家很遠，看看大家很熟悉的歷史課本，秦國去滅六國，這些國家在跟秦國互動的過程中，有沒有想要跟它取得和平，去跟它簽協議，去討好它，甚至把太子送去當人質，或是想用外交手段來避免被併吞，但是最後其實就是要看實力。

蕭副總統認為，在國際地緣政治不斷變化的當下，要避免台灣成為棋子，最重要的是要建構自己的實力。台灣要有實力，同時也要有手段。

她說，實力有好幾種，有經濟的實力，也就是台灣在全球的科技供應鏈裡面不可或缺的角色、被大家信任的角色。但是經濟實力如果沒有搭配在安全領域的意志跟承諾，這個實力是會被消化的，會被大家去做風險的分散。

她認為，台灣當然也需要用其他外交的手段、甚至借力使力、用籌碼來擴大國際影響力，作為世界良善的力量，讓更多人被台灣的意志所感動，被台灣的良善所感動，願意來幫台灣。

蕭副總統說，在看待國際情勢時，「我們不能夠讓川普總統或其他國家認為，我們自己放棄了自己」，這就是軍購預算在此時通過的重要性、迫切性及必要性。

另外，她也提到，台美信任要花很多時間建構，但是要破壞信任其實很快。長期建立的信任包含對供應鏈的信任、對與理念相近國一樣重視自由、民主憲政體制的信任。也包含對於自身防衛、對台海和平穩定的重視，及對自己實力的建構；真的要有實力才有籌碼去跟任何一方談。

她反問，「當大家看到我們對自己實力的建構都自我放棄，要怎麼期待其他人來幫我們？」台灣自己都不願意幫自己的時候，其他國家要用什麼樣的立場來幫台灣，這都是需要去深思的問題。