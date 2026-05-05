川普會將台灣當籌碼賣出？蕭美琴：川普很重視台海和平

「川習會」即將登場，副總統蕭美琴今天接受鏡電視專訪，被問及外界擔心美國總統看到台灣軍購卡關，可能會在川習會把台灣當籌碼賣出去是否可能發生。蕭美琴表示，川普重申很多次，在他任內不能發生衝突，不希望看到台海之間有任何衝突；川普跟我們一樣都很重視台海的和平穩定，不只是川普本人，是美國政府跨黨派一致的立場跟主張。

蕭美琴說，國際地緣政治不斷變化的當下，要避免台灣成為棋子，最重要的是要建構自己的實力。「我們要有實力，同時也要有手段。」實力有好幾種，有經濟的實力，也就是我們在全球的科技供應鏈裡面不可或缺的角色、被大家信任的角色。但經濟實力如果沒有搭配在安全領域的意志跟承諾，這個實力是會被消化的，會被大家去做風險的分散。

主持人詢問，「您認為我們做到什麼程度會讓他們覺得我們放棄了自己，破壞台美之間的信任？」蕭美琴說，這個信任要花很多時間來建構，但是要破壞信任其實很快。我們長期建立的信任，包含對供應鏈的信任、對與理念相近國一樣重視自由、民主憲政體制的信任。也包含對於自身防衛、對台海和平穩定的重視，及對自己實力的建構；真的要有實力才有籌碼去跟任何一方談。

蕭美琴說，當大家看到我們對自己實力的建構都自我放棄，要怎麼期待其他人來幫我們？我們自己都不願意幫自己的時候，其他國家要用什麼樣的立場來幫我們？這都是我們需要去深思的問題。