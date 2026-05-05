快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

陳時中倡證交稅補健保缺口 審計長陳瑞敏明確表態反對

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
審計長陳瑞敏5日前往立法院報告中華民國113年度中央政府總決算審核報告等案審核經過並備諮詢。記者季相儒／攝影
審計長陳瑞敏5日前往立法院報告中華民國113年度中央政府總決算審核報告等案審核經過並備諮詢。記者季相儒／攝影

行政院政務委員陳時中建議提撥部分證交稅挹注健保，審計部審計長陳瑞敏今天在立法院答詢時回應，還是希望證交稅統收統支；國民黨立委賴士葆追問，所以算是反對陳時中的提案？陳瑞敏直言，「可以這樣講」。另外，有關核電燃料棒，陳瑞敏認為，相關預算應預先編好、公開透明。

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中建議仿效菸捐模式，提撥部分證交稅挹注健保，引發各界討論，陳瑞敏今天在立法院接受諮詢，並就113年度中央政府總決算審核報告等案審核經過做回應。

賴士葆諮詢陳瑞敏怎麼看陳時中的主張？有學者認為這會牴觸「財政紀律法」，證交稅是要支持國家重要建設，應該要統收統支；陳瑞敏回應，「希望維持證交稅還是統收統支」，這是很重要的稅收，也維持財政紀律。賴士葆追問，所以是反對陳時中的提案？可以這樣講嗎？陳瑞敏坦言，「可以這樣講」。

另外，賴士葆也關注核最近賴政府要買核能發電燃料棒議題，過去耗費90億元處理掉，現在又要花錢買，那有編相關預算？陳瑞敏說明，目前應該還沒有編預算，還在醞釀當中，台電對這錢一定要照程序來編預算。

賴士葆追問，若先斬後奏再決算可以嗎？今年預算是沒有相關內容的，陳瑞敏回應，116年度總預算目前還在編，還是希望公開透明，循往例作法，編列預算來做，而核三重啟還要一至兩年，且須經核安會同意，還有一段程序要走，台電應未雨綢繆，最好事前就把預算編好。

陳時中 陳瑞敏 證交稅

延伸閱讀

買核三燃料棒要多花錢 審計長坦言：台電政策、管理有問題

核四燃料棒處理花80億元…如今傳再購 審計長：台電應好好改善

國庫大補帖 證交稅單日入帳20億元

審計長：前瞻基礎建設計畫前4期實現率90.88% 特別預算執行力仍待加強

相關新聞

陳時中倡證交稅補健保缺口 審計長陳瑞敏明確表態反對

行政院政務委員陳時中建議提撥部分證交稅挹注健保，審計部審計長陳瑞敏今天在立法院答詢時回應，還是希望證交稅統收統支；國民黨立委賴士葆追問，所以算是反對陳時中的提案？陳瑞敏直言，「可以這樣講」。另外，有關

【重磅快評】檢察總長遭否決還能代理 賴政府是目無法紀還是踐踏法治

賴清德總統提名的檢察總長人選徐錫祥因與政治間的糾葛關係，遭到檢察體系內質疑、也在國會遭到藍白否決，賴政府擬以代理檢察總長方式處理，就看徐錫祥是否仍會「聽話」接下代理檢察長的職務；更可議的是，司法院代理

護理工作怎會是做功德！ 八成一護理師希望總統親自體驗醫護人員之苦

國際護師節前夕，台灣護理人力困境再度浮上檯面。台灣民眾黨立法院黨團今日舉辦「從護病比到合理薪資：護理人員工作權益與待遇完善化公聽會」，由立委邱慧洳國會辦公室主辦，邀集衛生福利部及多個醫療工會與學會代表

NCC快要變空城 媒體人：民進黨乾脆廢了…也算是負責

過了4月30日最後期限，國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名完全沒有下文，各界擔心NCC恐怕要關門。資深媒體人王其提醒，民進黨政府沒提新委員名單，要不要乾脆把NCC廢了，也算是負起了政治責任。

徐春鶯兩岸婚姻聯盟理監事未改選 內政部予以解散

陸配徐春鶯涉反滲透法遭起訴，其負責的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟被查出會務未依法進行。內政部今天說，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟...

中東戰事未歇 賴總統會晤以色列訪團

美國與以色列聯手2月底攻打伊朗，4月初於伊斯蘭瑪巴德達成臨時協議並暫時停火，局勢方得以稍微緩解，但戰事未完全結束。賴清德總統5日下午接見「以色列國會跨黨派議員團」，盼兩國攜手因應AI時代的挑戰，共同提

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。