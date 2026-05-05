陳時中倡證交稅補健保缺口 審計長陳瑞敏明確表態反對

行政院政務委員陳時中建議提撥部分證交稅挹注健保，審計部審計長陳瑞敏今天在立法院答詢時回應，還是希望證交稅統收統支；國民黨立委賴士葆追問，所以算是反對陳時中的提案？陳瑞敏直言，「可以這樣講」。另外，有關核電燃料棒，陳瑞敏認為，相關預算應預先編好、公開透明。

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中建議仿效菸捐模式，提撥部分證交稅挹注健保，引發各界討論，陳瑞敏今天在立法院接受諮詢，並就113年度中央政府總決算審核報告等案審核經過做回應。

賴士葆諮詢陳瑞敏怎麼看陳時中的主張？有學者認為這會牴觸「財政紀律法」，證交稅是要支持國家重要建設，應該要統收統支；陳瑞敏回應，「希望維持證交稅還是統收統支」，這是很重要的稅收，也維持財政紀律。賴士葆追問，所以是反對陳時中的提案？可以這樣講嗎？陳瑞敏坦言，「可以這樣講」。

另外，賴士葆也關注核最近賴政府要買核能發電燃料棒議題，過去耗費90億元處理掉，現在又要花錢買，那有編相關預算？陳瑞敏說明，目前應該還沒有編預算，還在醞釀當中，台電對這錢一定要照程序來編預算。

賴士葆追問，若先斬後奏再決算可以嗎？今年預算是沒有相關內容的，陳瑞敏回應，116年度總預算目前還在編，還是希望公開透明，循往例作法，編列預算來做，而核三重啟還要一至兩年，且須經核安會同意，還有一段程序要走，台電應未雨綢繆，最好事前就把預算編好。